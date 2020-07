Lotyšsko a Estonsko vrátily Česko na seznam bezpečných států

Lotyšsko a Estonsko vrátily Českou republiku na seznam bezpečných zemí z hlediska rizika nákazy koronavirem. Cestování do těchto států je tak pro Čechy opět bez omezení, řekl v úterý novinářům ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podle něj nejsou signály o tom, že by některá země chtěla Česko přeřadit mezi rizikovější státy. Ze zemí Evropské unie už cestování Čechů omezuje pouze Kypr, který vyžaduje předložení negativního testu na covid-19 ještě před odletem na ostrov.

"Aktuálně nemáme žádný signál, že by některá členská země (EU) nás zvažovala zařadit mezi méně bezpečné státy z epidemiologického hlediska. Samozřejmě se průběžně snažíme popisovat našim kolegům, jaká opatření jsou u nás zaváděna, jaká situace je v konkrétních ohniscích, že se jedná o lokální záležitosti," řekl Petříček. Podle něj se mění i přístup evropských států k posuzování rizikovosti zemí, častěji zohledňují lokální specifika při růstu počtu nakažených a nepřepočítávají ho pouze na počet obyvatel.

Podle Petříčka se také nechystá přeřazení některých populárních turistických destinací na český seznam méně bezpečných zemí. Upozornil, že například v Chorvatsku sice počet nakažených vzrostl, ale většina případů je v oblasti kolem Záhřebu, a nikoli u pobřeží, kam míří čeští turisté.

Ministr uvedl, že Česko také jedná s Tuniskem o uvolnění vzájemného cestování. Tunisko je na evropském seznamu bezpečných zemí, Česko ho ale na svůj zatím nezařadilo, protože čeká na reciproční krok druhé strany. "Věřím tomu, že v příštích týdnech by se situace mohla vyřešit," řekl Petříček.

Naopak u Egypta a Turecka, které rovněž patřily v minulých letech mezi oblíbené destinace Čechů, je situace komplikovanější, protože nejsou na společném evropském seznamu. "Celý proces záleží na epidemiologické situaci v zemi a jejím vývoji. V případě těchto zemí máme pochybnosti o intenzitě testování, o tom, jak statistiky dokládají situaci," řekl ministr.

Pozor na Švédsko

Lotyšsko a Estonsko zařadily Česko na seznam středně rizikových zemí na počátku července. Čeští turisté tak museli po vstupu do země nastoupit do dvoutýdenní karantény, země neuznávaly ani negativní testy na covid-19. Nyní omezení odpadá, české velvyslanectví v Lotyšsku ale upozorňuje, že karanténa v zemi zůstává povinná pro Čechy v případě, že by do země přijeli z některé z rizikových zemí. V sousedství Lotyšska je to Švédsko.

Omezení pro české turisty v červenci dočasně zavedly i Slovinsko a Kypr. Lublaň postupně od opatření ustoupila, pro cesty na Kypr ale zůstávají v platnosti. Turisté musejí předložit negativní test na covid-19 starý nanejvýš 72 hodin předtím, než na Kypr odletí.