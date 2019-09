Maas po návštěvě Česka: S migrací musíte pomáhat na místě

Země Evropské unie, které nechtějí přijímat uprchlíky, by se měly o to víc zapojit do boje s příčinami migrace. Při pondělní návštěvě České republiky to řekl německý ministr zahraničí Heiko Maas. Podle šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka (ČSSD) se Česko zaměřuje na řešení příčin uprchlické krize v Africe a na Blízkém východě. Podle něj ale není v zemi společenská shoda, která by umožnila debatovat o rozdělování uprchlíků, kteří přicházejí do EU.

Německo je podle Maase toho názoru, že se do řešení migrační problematiky musí zapojit všechny členské státy EU. Nečeká, že by Berlín na tomto postoji něco změnil. Německý ministr ale přiznal, že jeho země vnímá, že mezi státy EU není shoda na přístupu k rozdělování migrantů. Státy, které nechtějí uprchlíky přijmout, to podle něj musí vynahradit svým angažmá v zemích, kde problém vzniká.

"Česká republika chce dobrovolně přispívat ke společnému řešení. Soustředíme se na to, abychom předcházeli migraci, bojovali s ní v Africe nebo na Blízkém východě," řekl Petříček. Připomněl, že Česko pomáhá partnerským státům v Evropě s ochranou hranic. Odmítl ale přijetí dohody, podle které by Česko muselo povinně přijímat uprchlíky na základě rozdělovacího mechanismu v EU. Podle něj na tom není politická ani společenská shoda.

Petříček se také ohradil proti tvrzení, že Česko nepřijímá žádné migranty. Upozornil, že kromě migračních proudů ze Středomoří přicházejí do Evropy i lidé z Východu a že Česko loni přijalo desítky tisíc lidí, mimo jiné z Vietnamu nebo z Mongolska.

Podle českého ministra rozdílný přístup Česka a Německa k migraci vzájemný vztah obou zemí nekomplikuje. Podle něj není nutné shodovat se ve všem, ale být schopni spolu mluvit i přes některé rozdílné postoje.