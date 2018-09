Macron a Merkelová chtějí v rámci EU dál úzce spolupracovat

Německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron nadále spoléhají na spolupráci svých zemí při jednáních o budoucnosti Evropy. Řekli to před začátkem pracovní schůzky v jihofrancouzském přístavním městě Marseille. Na programu jednání mají migraci či odchod Británie z EU v příštím roce.

"Německo a Francie nadále spolupracují, aby připravily budoucnost," řekl Macron. Úzká spolupráce s Paříží je důležitá také pro německou kancléřku, která řekla, že je "velmi optimistická, že budeme společně postupovat i nadále". Usilovat chtějí Německo a Francie podle Merkelové především o "Evropu, která je samostatná, Evropu, která dokáže své problémy řešit vlastními silami".

Na programu jednání v Marseille je především migrace. Podle agentury DPA hodlají Merkelová a Macron koordinovat své postoje především s ohledem na nadcházející summit šéfů států a vlád evropské osmadvacítky k migraci, který se bude konat 20. září v Salcburku.

Merkelová před schůzkou řekla, že "tématem, kterým se musíme bohužel zabývat", je také nadcházející odchod Británie z EU. "Chceme to učinit v takovém duchu, který nám umožní zůstat později blízkými partnery," řekla kancléřka k brexitu. Podle ní se evropská sedmadvacítka a Británie vzájemně potřebují především v otázkách obrany a bezpečnosti.

Do voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční příští rok v květnu, toho chce Merkelové s Macron "ještě dost stihnout". Jako příklad šéfka německé vlády uvedla rozvoj měnové unie. "Jako německá kancléřka musím říct, že jsem byla v posledních týdnech často velmi ráda, že máme společnou měnu, že máme společnou obchodní politiku. To nás posiluje a na této suverenitě Evropy musíme dál pracovat," dodala Merkelová.