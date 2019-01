Macron vyzval Francouze k účasti v celonárodní debatě

Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval obyvatele země, aby se v co největším počtu zapojili do celonárodní debaty o několika desítkách společenských a ekonomických témat. Učinil tak prostřednictvím dopisu Francouzům, v němž uvedl, že debata nebude mít charakter referenda, ale že národ s jejími výsledky seznámí ihned po březnovém konci debaty.

Podnětem k její iniciaci byly pro Macrona protesty hnutí žlutých vest, které od listopadu probíhají v ulicích francouzských měst. Prezident v reakci na nespokojenost části lidí s jejich ekonomickou situací přišel s několika změnami jako jsou zvýšení minimální mzdy či daňové úlevy, o širších otázkách by však podle něj měli Francouzi diskutovat v celonárodní debatě.

"To je způsob, jak bych chtěl spolu s vámi změnit hněv v řešení," napsal Macron v dopise, v němž vytyčil, jakých témat by se měla diskuse týkat. Tematickými okruhy mají být mimo jiných ekologie, migrace, daně a veřejná správa či demokracie a občanská společnost. Mělo by být vytyčeno celkem 35 otázek.

Debata, která by měla začít v úterý a trvat dva měsíce do 15. března, bude mít podle Macrona poradní charakter, žádným otázkám, o něž se Francouzi budou zajímat, se však nevyhne.