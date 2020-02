Macron: Západ v posledních deseti či 15 letech oslabuje

Evropa se musí stát suverénnější v oblastech bezpečnosti, zvládání migrace, boje proti změnám klimatu či vývoji umělé inteligence, je přesvědčen francouzský prezident Emmanuel Macron. Řekl to na mnichovské bezpečnostní konferenci. Evropská unie se podle něj také musí modernizovat a zrychlit své rozhodovací procesy. Její srdce by se mělo více integrovat, uvedl francouzský prezident.

Macron vyjádřil přesvědčení, že Západ v posledních deseti či 15 letech oslabuje, zatímco Čína, ale i některé další mocnosti jako Rusko, naopak zesilují. Navíc svůj postoj k Evropě postupně mění Spojené státy, když přesunují střed svého zájmu jinam.

Evropa se proto podle francouzského prezidenta musí stát podstatně samostatnější. "Potřebujeme evropskou strategii, která nám pomůže stát se strategickou mocností," poznamenal Macron s tím, že by v budoucnosti rád viděl kontinent, který vystupuje suverénně, jednotně a demokraticky a do budoucnosti hledí pozitivně.

Prezident zmínil i některé konkrétní kroky, které by k tomu měly pomoci. "Nemůže to být Evropa, kde rozhodujeme jen jednomyslně, kde má každá země svého komisaře," poznamenal. Změny požaduje i v obranné oblasti, kde by se Evropa měla stát silnější. Společná bezpečnost kontinentu má mít podle šéfa Elysejského paláce dva pilíře - jeden evropský a jeden v rámci NATO. Výrazně zrychlit pak Evropa podle Macrona musí v investicích do společných projektů.

Dvaačtyřicetiletý politik také varoval před možným selháním německo-francouzského tandemu v rámci EU. Byla by to podle něj historická chyba. Zároveň si ale postěžoval, že je stále více netrpělivý z nedostatečné reakce Berlína na jeho reformní návrhy.