Mayová je neústupná. Výsledek referenda se musí respektovat

Žádná ze stran by neměla při jednáních o odchodu Británie z Evropské unie požadovat něco, co ta druhá nemůže přijmout. V prvním veřejném vystoupení po čtvrteční neformální schůzce prezidentů a premiérů zemí EU v Salcburku, kterou britská média označila za katastrofu a ponížení, to řekla britská premiérka Theresa Mayová. EU si podle ní musí uvědomit, že premiérka nedovolí, aby se její země rozpadla a ani to, aby nebyla respektována vůle lidu vyjádřená v referendu v roce 2016.

"Nemůžeme přijmout nic, co by ohrozilo jednotu naší unie, stejně jako oni nemohou přijmout nic, co by ohrozilo jednotu jejich," řekla Mayová v projevu. Podle premiérky ovšem není přijatelné, aby EU odmítala návrhy Británie, aniž by předkládala alternativy.

Premiérka uvedla, že v jednáních o odchodu Británie z Evropské unie nastal pokrok, přesto ale zůstávají problémy, které je nutné vyřešit. Jednání jsou složitá, ale že taková budou, nikdy nezastírala, řekla. Zároveň zopakovala, že "žádná dohoda je lepší než špatná dohoda".

Za dva zásadní problémy v jednáních Mayová označila budoucí hospodářské vztahy EU a Británie po brexitu a uspořádání na hranici Severního Irska a Irské republiky, která zůstává členem EU.

Kdyby Británie zůstala součástí celní unie, byl by to podle Mayové výsměch referendu z roku 2016. Scénář, který by v praxi znamenal, že v celní unii zůstane Severní Irsko a mezi ním a zbytkem Spojeného království budou hraniční kontroly, Mayová nehodlá přijmout. "Podle mě je to něco, s čím by nesouhlasil žádný britský premiér," uvedla. Znamenalo by to totiž podle ní rozpad Spojeného království.

Británie podle Mayové navrhla řešení, které v Salcburku předseda Evropské rady Donald Tusk odmítl, aniž "by učinil protinávrh". "A tak jsme ve slepé uličce," řekla premiérka.

Tři miliony občanů Evropské unie žijící v Británii Mayová ujistila, že jsou v její zemi vítáni a i v případě, že Spojené království na konci března příštího roku opustí EU bez dohody. "Jste naši přátelé, naši sousedé, naši kolegové. Chceme, abyste zůstali," řekla.

Druhé ujištění ve svém projevu adresovala Mayová obyvatelům Severního Irska. "Uděláme vše pro to, abychom zabránili tvrdé hranici," uvedla s odkazem na možný přísný režim na hranici mezi Severním Irskem, které je součástí Spojeného království, a Irskou republikou, která i po brexitu zůstává součástí EU.

"Nikdo nechce dobrou dohodu více než já, ale Evropské unii by mělo být jasné: Nezvrátím výsledek referenda, ani nerozdělím svou zemi," uvedla Mayová na závěr proslovu. Reagovala přitom zjevně na návrhy některých politiků včetně českého premiéra Andreje Babiše, aby se v Británii konalo druhé referendum o brexitu, a na návrh, aby Severní Irsko zůstalo na rozdíl od zbytku Spojeného království součástí celní unie.

Britský tisk výsledek čtvrtečního neformálního jednání prezidentů a premiérů EU v Salcburku označil za katastrofu a za ponížení premiérky Mayové.

Úřad francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, jenž v Salcburku britské politiky podporující brexit označil za lháře, kteří obalamutili své voliče, odmítl na dotaz agentury Reuters páteční projev premiérky Mayové komentovat.

Kurz britské libry během premiérčina proslovu silně oslaboval. K dolaru ztrácela britská měna asi 1,5 procenta na 1,3076 USD, k euru pak asi 1,2 procenta na 1,1120 eura.