Mayová odmítne nový návrh EU k irské hranici

Britská premiérka Theresa Mayová ve středu odmítne nový unijní návrh, jak vyřešit režim na irských hranicích po brexitu. Před neformálním summitem EU, který se koná dnes a ve čtvrtek v Salcburku, o tom informuje britský deník The Times. Mayová podle jeho zdrojů hodlá trvat na tom, že jakékoli řešení musí brát v potaz Spojené království jako celek.

Unijní vyjednavač Michel Barnier v úterý oznámil, že EU připravuje "vylepšený" návrh, jenž by zjednodušil pohyb zboží mezi Severním Irskem a zbytkem Británie. Mayová ale podle The Times varuje, že návrh i tak překračuje "červené linie", které si Británie stanovila.

Barnierův návrh se týká pojistky pro případ, že by obě strany do data odchodu nedokázaly podepsat dohodu upravující vzájemné obchodní a celní vztahy. EU trvá na tom, aby tato pojistka v praxi udržela Severní Irsko v rámci unijního volného trhu, čímž by se předešlo vytvoření tvrdé hranice mezi oběma částmi ostrova.

Barnier ujišťoval, že nový plán by nezahrnoval zavedení celních kontrol v Irském moři a respektoval by územní celistvost Spojeného království. Není ale jasné, které zboží putující do Severního Irska ze zbytku Británie by mělo být kontrolováno, kde a jakým způsobem.

Podle nejmenovaného vysoce postaveného zdroje z britské vlády však Barnier dosud neupustil od požadavku, aby Severní Irsko bylo po odchodu Británie z EU považováno z hlediska celního práva za území oddělené od zbytku Británie, a to je pro Londýn nepřijatelné.

Londýn nemůže připustit oddělení Severního Irska od britského celního prostoru. Úsilí EU o nalezení řešení otázky hranice mezi britským Severním Irskem a Irskou republikou však podle zdroje britská vláda vítá.

Unijní země i Británii při vyjednávání o smlouvě tlačí čas, původně ji měl potvrdit řádný summit EU v říjnu. V Salcburku se nyní má rozhodnout, zda kvůli ní bude nutné svolat mimořádnou vrcholnou schůzku o měsíc později.