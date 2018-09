Mayová: Žádné brexitové kompromisy, jež nejsou v národním zájmu

Theresa Mayová při jednáních o odchodu své země z Evropské unie odmítá činit ústupky ze svého brexitového plánu, které by nebyly v národním zájmu. Britská premiérka to uvedla v příspěvku zveřejněném v nedělním vydání listu The Sunday Telegraph.

Hlavní vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier v rozhovoru poskytnutém německému listu Frankfurter Allgemeine Zeitung řekl, že rozhovory se musí uzavřít nejpozději do poloviny listopadu. Dosud se přitom hovořilo o uzavření dohody do summitu EU 18. října.

"Neučiníme kompromisy v plánu z Chequers, které nejsou v národním zájmu," napsala premiérka v příspěvku s odkazem na vládní brexitový plán dojednaný počátkem července ve venkovském sídle britských premiérů. Zároveň upozornila, že se nepodvolí hlasům, které požadují druhé referendum, v němž by se hlasovalo o dohodě dojednané s Bruselem. Podle ní by to totiž byla "hrubá zrada naší demokracie".

Londýn a Brusel jednají o podmínkách odchodu Británie z Evropské unie, k němuž by mělo dojít 29. března příštího roku. Rozhovory v nadcházejících měsících budou podle Mayové "rozhodující pro budoucnost naší země".

Od vytvoření plánu z Chequers, po kterém v britské vládě následovala rezignace dvou klíčových zastánců brexitu, ministra pro brexit Davida Davise a ministra zahraničí Borise Johnsona, se podle Mayové podařilo v jednáních dosáhnout "opravdového pokroku". "Chceme dosáhnout dobré dohody a věříme, že jí můžeme dosáhnout," uvedla premiérka, která už dříve několikrát připustila, že jednání s Bruselem může skončit i bez dohody.

Barnier v rozhovoru s listem Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) odmítl, že by se o konečné dohodě s Londýnem mohlo jednat i po brexitu na konci března příštího roku. "Nepotřebujeme více času, potřebuje politická rozhodnutí," zdůraznil.

Rozhovory se podle Barniera musí uzavřít do poloviny listopadu. Následně bude možné svolat mimořádný summit EU. Dosud přitom vyjednavači hovořili o tom, že se dohody mezi Británií a EU musí dosáhnout do řádného summitu EU v polovině října. Barnier v rozhoru poskytnutém FAZ také vyzval, aby evropské podniky urychlily své přípravy na brexit - ať už bude s dohodou, nebo bez ní.