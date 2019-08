Mečiar zakládá novou stranu: Za Slovensko tu nikdo nebojuje

Slovenský expremiér Vladimír Mečiar zakládá novou politickou stranu. Podle něj momentálně neexistuje strana, která by uměla říci, že Slovensko je pro ni na prvním místě. Nevyloučil spolupráci s neúspěšným prezidentským kandidátem Štefanem Harabinem. Svůj záměr oznámil předseda vlády z 90. let v rozhovoru pro list Plus jeden deň.

Sedmasedmdesátiletý politik uvedl, že na vzniku strany pracuje delší dobu tým lidí a že v regionech jsou už vytvořené struktury, které jen "čekají na pokyn".

Shoda na novém názvu subjektu podle něj zatím není. Strana bude představena začátkem září a nejspíš v listopadu její kandidátka. Expremiér zároveň odmítl říci, zda se postaví do jejího čela.

Mečiar nevyloučil spolupráci s kontroverzním soudcem nejvyššího soudu Štefanem Harabinem, k němuž má podle médií blízko a který se letos neúspěšně ucházel o pozici slovenského prezidenta. V programu se strana bude zasazovat o změnu volebního systému na většinový i například odvolatelnost politiků ze strany voličů.

Mečiarovo Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS) vyhrálo všechny volby v letech 1992 až 2002 a Mečiar jako jeho předseda stál šest let (1992-1998) v čele slovenské vlády. V roce 1992 sehrálo Mečiarovo HZDS klíčovou roli při dělení Československa na dva samostatné státy. Po volbách v roce 2012, kdy se strana podruhé za sebou nedostala do parlamentu, Mečiar odstoupil z pozice předsedy a dva roky později strana zanikla.