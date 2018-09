Merkelová Makedoncům: Přijďte k referendu o názvu země

Německá kancléřka Angela Merkelová během návštěvy Skopje vyzvala Makedonce, aby využili historickou příležitost a zúčastnili se referenda o změně názvu své země. Informovala o tom agentura DPA. Plebiscit se koná koncem září, a pokud v něm voliči změnu názvu státu schválí, ukončí tím téměř tři desítky let trvající spor s Řeckem. Tento spor mimo jiné blokuje snahu o vstup Makedonie do NATO.

Obyvatelé Makedonie budou 30. září hlasovat o tom, zda bude jejich vlast napříště oficiálně vystupovat pod názvem Republika Severní Makedonie, zkráceně Severní Makedonie. Na této kompromisní změně se letos dohodl makedonský premiér Zoran Zaev se svým řeckým protějškem Alexisem Tsiprasem, pak změnu schválil makedonský parlament.

Název Makedonie Skopje přijala po rozpadu Jugoslávie v roce 1991, čímž vyvolala mnohaletý spor s Řeckem. Řekové totiž považují současný název sousední země za zásah do své suverenity a za skrytý územní nárok na stejnojmennou řeckou provincii. V mezinárodním styku, včetně OSN, se nyní používá název Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM).

Podle Merkelové je nadcházející referendum "historickou šancí", protože jeho úspěch by otevřel Makedonii dveře na mezinárodním poli. Skopje by mimo jiné mohla pokročit ve své snaze o vstup do Severoatlantické aliance.

Průzkumy veřejného mínění zatím v Makedonii ukazují, že zastánci nového názvu země budou mít při hlasování převahu.