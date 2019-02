Merkelová se postavila za Junckera v jeho sporu s Orbánem

Ve sporu maďarského premiéra Viktora Orbána s Jeanem-Claudem Junckerem kvůli evropské migrační politice se německá kancléřka Angela Merkelová jasně postavila za předsedu Evropské komise. Junckerovi vyjádřila plnou solidaritu, informovala agentura DPA. Nová kampaň maďarské vlády spojuje Junckera a amerického miliardáře a filantropa maďarského původu George Sorose s podporou migrace a oslabováním ochrany hranic.

"Jean-Claude Juncker má mou plnou solidaritu a jasně to také dáme najevo v našich debatách s Maďarskem," uvedla Merkelová.

Maďarská vláda v pondělí informovala, že spouští novou informační kampaň. Představila i chystané plakáty, na nichž jsou Juncker a Soros ve spojení s textem "I vy máte právo vědět, co chystá Brusel!" Na plakátu je dále uvedeno, že oba muži chtějí zavést povinné migrační kvóty, oslabit právo členských zemí na ochranu svých hranic a usnadnit migraci pomocí zvláštních víz.

Ve středu Evropská komise uvedla, že na výmysly a "alternativní údaje", které občanům nyní předkládá maďarská vláda, zareaguje předložením faktů.

Boj o hodnoty

Juncker, Orbán i Merkelová jsou představiteli stejného evropského politického uskupení, Evropské lidové strany (ELS), která má nejsilnější frakci v Evropském parlamentu. Setrvání Orbánova Fideszu ve frakci ale někteří němečtí politici zpochybnili. Předseda frakce, člen německé CSU a kandidát na příštího předsedu Evropské komise Manfred Weber řekl, že Orbán musí "uznat, že se nyní stále více vzdaluje od ELS". Aktuální kampaň s Junckerem a Sorosem podle Webera vyvolala v řadách lidovců "velké nepochopení a rozčílení".

K vyloučení Fideszu z ELS nevyzvala ani Merkelová, ani Weber. Naopak Juncker už v úterý řekl, že by Fidesz měl uskupení opustit, neboť nezastává "křesťanskodemokratické hodnoty". Na konci května se budou konat volby do Evropského parlamentu. Zda Fidesz zůstane v lidovecké frakci, by podle AFP mohlo hrát roli i v tom, kdo se stane budoucím předsedou Evropské komise.