Migranti hrozili posádce lodi. Za každou cenu chtěli do Británie.

Britská policie se zabývá incidentem na palubě italské nákladní lodě plující u břehů Británie, kde čtyři černí pasažéři podle všeho vyhrožovali posádce ve snaze dostat se blíž k pevnině.

Podle televizní stanice Sky News loď připlula z Nigérie a čtyři migranti měli v úmyslu dostat se do Británie, proto chtěli posádku přimět, aby je zavezla k pobřeží. Podle policie se incident nevyšetřuje jako terorismus ani pirátství.

"Neobdrželi jsme žádné zprávy, že by byl někdo zraněn a nedomníváme se, že (posádka) je v ohrožení. Nyní to neprošetřujeme jako incident spojený s terorismem, pirátstvím ani držením rukojmích," uvedlo na twitteru vedení policie v hrabství Essex.

