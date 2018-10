Migranti umírají na cestě do Evropy stále častěji

Letošní září bylo pro uprchlíky, kteří se vydali do Itálie přes Středozemní moře, dosud tím nejsmrtelnějším měsícem. Každý pátý běženec zemřel nebo se pohřešuje. S odvoláním na zprávu milánského Institutu pro mezinárodní politiku (ISPI) o tom informoval deník La Repubblica. List připomíná, že ve Středozemním moři se na záchranných akcích už nepodílí neziskové organizace a zásahy libyjské pobřežní stráže označuje za nárazové.

Zpráva institutu ISPI uvádí, že za poslední čtyři měsíce u břehů Libye zemřelo nebo se pohřešuje 867 migrantů. Vezme-li se v potaz celé centrální Středomoří, tedy i lidé, kteří k italským břehům vypluli z Tuniska, počet utonulých a pohřešovaných stoupne na 970.

"To odpovídá 8,1 mrtvého na den. To znamená více než dvakrát tolik než za působení (italského exministra vnitra Marca) Minnitiho, kdy na den připadalo 3,2 mrtvého," uvedl badatel institutu ISPI Matteo Villa.

"Za poslední čtyři měsíce byla úmrtnost 6,8 procenta. To představuje více než trojnásobek průměrné hodnoty v letech 2014 až 2017," dodal Villa. Za ministra Minnitiho, který loni v létě reguloval činnost neziskových organizací ve Středozemním moři, byla až do nástupu současného kabinetu premiéra Guiseppe Conteho úmrtnost stejná, tedy 2,1 procenta z těch, kteří se do Evropy vydali na člunech.

Nynější vláda protiimigrační strany Liga a protestního Hnutí pěti hvězd (M5S) krátce po získání důvěry zcela zavřela italské přístavy lodím neziskových organizací. Tvrdou linii prosazuje hlavně ministr vnitra Matteo Salvini, který vede Ligu.