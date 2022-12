Na francouzské škole skončila učitelka tance, říkala studentům muži a ženy

Učitelka tance na prestižní pařížské vysoké škole Sciences Po se po kritice ze strany studentů a vedení rozhodla odejít. Studentům se nelíbilo, že je v hodinách oslovovala jako "ženy" a "muže", místo aby používala neutrální termíny "leader" (ten nebo ta, který/á vede) a "follower" (ten/ta, kdo je veden). Píší o tom francouzská média.

Podle vedení Sciences Po přišlo na třiapadesátiletou Valérii Plazenetovou několik stížností. Studenti tvrdili, že je uráží učitelčin jazyk, který je "sexistický, ponižující, diskriminační a rasistický", uvedl mluvčí univerzity. Škola, na které studují budoucí francouzské politické a mediální elity a absolvoval ji i současný prezident Emmanuel Macron, takto změnila terminologii pro zápis - namísto kvót pro ženy a muže zavedla kvóty pro leadery a followery, což ale podle učitelky mátlo studující.

"Tanečnice se zapisovaly jako leader, protože si myslely, že jde o hodiny určené pokročilým," uvádí nyní už propuštěná žena, která se specializuje na tango, waltz a salsu. Popis kurzů zveřejněný na internetu přitom jasně uvádí, které z nich jsou určené začátečníkům a které pokročilým, a že pod slovy leader a follower se rozumí, kdo tanec vede a kdo se dává vést.

Plazenetová odmítá, že by pronášela diskriminační nebo zraňující poznámky. Někteří studenti ale uvádějí, že je uráželo, když například řekla, že mají zaujmout své pozice, čímž myslela, aby se muži postavili na jednu stranu sálu a ženy na druhou. Učitelce se podle nich také nelíbilo, když spolu tančili dva muži nebo dvě ženy. Takovým tančícím radila, aby vyhledali specializované kurzy určené stejnopohlavním párům, což učitelka listu Le Parisien sama přiznala.

Když spolu tančí dvě ženy, je to podle Plazenetové ošklivé. "Vždycky je to muž, kdo ženu vede. Cenzurují mě. Nepřijímám rozkazy od diktátorů. Měli by nechat politické korektnosti," domnívá se Plazenetová. Podle školy odešla poté, co ji vedení upozornilo, aby v souladu s francouzskou legislativou a s interním etickým kodexem školy přestala používat diskriminační komentáře.

Vedení Sciences Po je opatrnější od doby, kdy zhruba před dvěma lety rezignoval ředitel Frédéric Mion. Byl pod tlakem v souvislosti se skandálem jednoho z profesorů. Olivier Duhamel, věhlasný francouzský politolog a komentátor, čelil obvinění ze zneužívání nevlastního syna a Mion se ho nezbavil, přestože o tom údajně věděl už od roku 2019.