Na Slovensko bylo dovezeno z Česka polské drůbeží se salmonelou

Na Slovensko bylo dovezeno z Česka drůbeží maso se salmonelou. Zásilku převzal jeden z obchodních řetězců, do vydání varování spotřebitelé maso patrně zkonzumovali. Napsal to slovenský list Hospodárske noviny, kterému to potvrdil hlavní slovenský veterinář Jozef Bíreš. Z údajů evropského systému rychlého varování RASFF vyplývá, že šlo původem o polské maso.

Podle listu čeští kontroloři našli ve zmíněném mase salmonelu. V systému RASFF se informace o tom objevila až minulý pátek, byť česká strana o tom informovala již v úterý.

"Šlo o čerstvé maso. Než odebrali vzorek a vyšetřili ho, uběhlo přibližně pět dnů, a tak lidé maso snědli nebo se vyprodalo," uvedl Bíreš.

Mluvčí řetězce Kaufland Lucia Langová, který zmíněné maso odebral, uvedla, že slovenské kontrolní instituce nevydaly k případu žádnou oficiální informaci. Objem dovezeného masa se salmonelou nebyl zveřejněn.

Také slovenské úřady letos zintenzivnily kontroly dováženého polského masa. Učinily tak po té, co vyšlo najevo, že do země pod Tatrami se dostalo maso z jatek v Polsku, kde se porážely nemocné krávy.