Na východě Bangladéše se čelně srazily dva vlaky

Na východě Bangladéše se v noci na úterý čelně srazily dva vlaky. Nejméně 16 lidí při nehodě zahynulo a přes 40 dalších bylo se zraněními převezeno do nemocnice. S odvoláním na místní úřady o tom informovala agentura Reuters.

Neštěstí se stalo kolem 03.00 místního času (v pondělí ve 22.00 SEČ) asi 80 kilometrů východně od bangladéšské metropole Dháky. Vlaky, z nichž jeden mířil do přístavního města Čitágáon na jihu země a druhý do Dháky, proti sobě jely po stejné koleji a narazily do sebe v plné rychlosti. Řada cestujících v době neštěstí spala.

Podle některých zpráv je zraněných více než sto. Důvod, proč se protijedoucí vlaky ocitly ve stejnou chvíli na téže koleji, zatím není jasný. Úřady zahájily vyšetřování.

Vlakové nehody v Bangladéši jsou poměrně časté. Přispívají k nim nechráněné železniční přejezdy, špatná signalizace a špatný stav kolejí, uvedl Reuters.