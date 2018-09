Nejistá budoucnost. Katalánská krize se vyřeší tak za dvacet let

Krize v Katalánsku, kde separatisté požadují odtržení tohoto autonomního regionu od Španělska, se vyřeší tak za dvacet let. Odhadl to ve čtvrtek španělský ministr zahraničí Josep Borrell. Podle šéfa španělské diplomacie, jenž je také Katalánec, není jádro problému ve vztahu Madridu a Barcelony, ale v rozdělené katalánské společnosti. Borrell též vyjádřil politování nad policejní represí předchozí vlády proti voličům v loňském referendu o nezávislosti, která podle něj poškodila demokratický obraz Španělska.

"Bude to ještě dlouhá cesta. Pokud uspějeme, tak za dvacet let," odpověděl Borrell na otázku, zda je optimistický ohledně sjednocení rozdělené katalánské společnosti. Na konferenci o EU v New Yorku, kterou uspořádalo středisko Jeana Monneta při Newyorské univerzitě, též uvedl, že situace je nyní lepší než před třemi měsíci.

"Nyní jsme si blíže, více komunikujeme," uvedl Borrell s odkazem na nástup nové vlády v Madridu začátkem června. Než se premiérem stal socialista Pedro Sánchez, vztahy centrální vlády s katalánským vedením byly podle Borrella rozbité.

Poškozený obraz Španělska

Borrell také zkritizoval předchozí vládu Mariana Rajoye za to, že se nesnažila o dialog a v přístupu k separatistické vládě v Katalánsku dělala chyby. Jako příklad uvedl referendum o nezávislosti z loňského 1. října, jemuž se předchozí španělská vláda snažila zabránit soudně i silou, protože podle ní odporovalo ústavě.

"Obraz Španělska tím velmi utrpěl," řekl Borrell s odkazem na zásah španělské policie při říjnovém referendu. "Těžko to pak šlo nějak vysvětlit světu, se záběry, na nichž policie mlátí někoho, kdo chce jít volit," připomněl loňské události Borrell.

Šéf španělské diplomacie zdůraznil, že v jeho zemi je úplná demokracie. "Jsme dokonce před Belgií, která nám přitom uděluje lekce," uvedl Borrell s odkazem na žebříček Světové banky, nespecifikoval ale, z jakého období srovnání pochází. Do Belgie uteklo loni několik katalánských exministrů poté, co je španělská vláda sesadila a španělská prokuratura obvinila ze vzpoury. Belgický soud letos zamítl jejich vydání do Španělska.

Borrell také připomněl, že katalánská společnost není jednotná v názoru na odtržení od Španělska. "Čtyřicet sedm procent (obyvatel) nestačí pro jednostranné vyhlášení nezávislosti," uvedl španělský ministr s odkazem na jeden z nedávných průzkumů. Podle jiné ankety, kterou přinesl tento měsíc internetový deník El Espaňol, si odtržení od Španělska přeje 51,1 procenta Katalánců. V témže průzkumu 53 procent Katalánců odpovědělo, že si myslí, že separatisté svého cíle dříve či později dosáhnou.