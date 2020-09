Němci mají v plánu lépe pečovat o bývalou vnitrostátní hranici

Někdejší hranice mezi východním a západním Německem by se měla stát národní přírodní památkou. V pondělí to na tiskové konferenci k ekologické bilanci znovusjednocení země prohlásila německá ministryně životního prostředí Svenja Schulzeová. Obnovení jednotného Německa, od kterého letos uplyne 30 let, pak označila za základ pondělní rozsáhlé ochrany přírody v zemi.

"Někdejší vnitroněmecká hranice s pásmem smrti se rozvinula v pás plného života," řekla Schulzeová o hranici, která byla součástí poválečné celoevropské železné opony oddělující Západ od států v područí někdejšího Sovětského svazu. "Zelený pás je na jedné straně upomínkou desítky let trvajícího rozdělení, na druhé pak vzpomínkou k překonání tohoto roztržení (Evropy)," dodala.

Jako příklad nejen německého, ale celoevropského následování označila kroky spolkových zemí Durynsko a Sasko-Anhaltsko, které své části pásma vyhlásily za národní přírodní památku. "Ostatní spolkové země je chtějí následovat a ještě v letošním jubilejním roce k tomu učinit první kroky," uvedla Schulzeová. "S naším úsilím o zelený pás v Německu chceme dát rovněž podnět k tomu, aby se rozvinula spolupráce na celoevropském zeleném pásmu," řekla s tím, že příroda nezná hranic.

O lepší ochranu zeleného pásu na místě někdejší železné opony usiluje v Česku dlouhodobě hnutí Duha. To již před dvěma roky upozornilo na to, že na mnoha úsecích české části pásu, který vede od Aše jižním pohraničím k Břeclavi, se rozpadá lesní ekosystém. Především jde o jižní části Vysočiny a jižní Moravu.

Schulzeová v projevu poukázala na to, že rozhodnutí poslední východoněmecké vlády ze září 1990 vyhlásit přírodní ochranu rozsáhlých oblastí v tehdy zanikající Německé demokratické republice (NDR) bylo impulzem pro ekologii v celém Německu. "Mnoho cenných přírodních ploch tak zůstalo zachováno pro budoucnost sjednoceného Německa," řekla.

V Německu je nyní 16 národních parků, 18 biosférických rezervací a 104 přírodních parků, v oblastech někdejší NDR je to sedm národních parků, 10 biosférických rezervací a 31 přírodních parků. Ochraně se tak podle ministerstva životního prostředí těší zhruba jedna třetina plochy Německa.