Německá ministryně obrany se omluvila za požár vřesoviště

Německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová se při sobotní návštěvě oblasti hořícího vřesoviště na severu země omluvila obyvatelům, požár totiž způsobila cvičná raketová palba armády.

Rozsáhlý požár v armádním výcvikovém prostoru propukl už více než před dvěma týdny po raketové střelbě z vrtulníku bundeswehru. Kouř se chvílemi rozšířil až k obcím ležícím ve vzdálenosti více než sto kilometrů a úřady v postižené oblasti vyhlásily stav katastrofy.

Podle agentury DPA je ve vojenském prostoru nyní nasazeno 782 hasičů a místní úřady jich chtějí povolat ještě dalších 500. Případu se věnuje také prokuratura, která vyšetřuje, zda požár nevznikl z nedbalosti.

800 hectares of moorland are still burning in northwestern Germany. The fire was caused by a Bundeswehr rocket test, and is raging for almost 3 weeks. Defense Minister Ursula von der Leyen visited the area a few minutes ago. pic.twitter.com/Dqsad65ULz