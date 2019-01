Německo nechá Britům po tvrdým brexitu nějaký čas

Pokud Británie opustí Evropskou unii bez dohody, budou její občané moci zůstat v Německu ještě nejméně tři měsíce za dosavadních podmínek. Časem by ale museli individuálně žádat o povolení k pobytu. Na tiskové konferenci to v Berlíně řekl mluvčí ministerstva vnitra Sören Schmidt. Ve spolkové republice žije kolem 120 tisíc Britů.

Okamžitě po takzvaném tvrdém brexitu by podle Schmidta začalo tříměsíční přechodné období, během něhož by občané Británie mohli v Německu žít a pracovat za stejných podmínek jako dosud. Tříměsíční periodu by navíc bylo možné prodloužit. Z počátku by se tak postavení Britů změnilo jen formálně, protože by ztratili status občanů unijní země a stali by se občany třetí země.

Zásadnější by pro ně tak byl konec přechodného období, po němž by museli žádat o povolení k pobytu, v případě že by ve spolkové republice chtěli zůstat. Do rozhodnutí německých úřadů by v zemi mohli žít za stejných podmínek jako předtím. Jestli by takové žádosti německé úřady rozhodovaly individuálně, nebo by v případě britských občanů existovalo obecné doporučení je schvalovat, zatím není jasné.

Británie má osmadvacítku opustit letos 29. března. O tom, zda tak učiní dohodou o vystoupení, nebo bez ní, by se mělo rozhodnout 15. ledna v britském parlamentu. Pozorovatelé zatím vycházeli z toho, že britská premiérka Theresa Mayová nemá dostatek hlasů pro prosazení dohody o vystoupení, kterou její vláda s Bruselem vyjednala.

Podle návrhu zákona, který vypracovalo české ministerstvo vnitra a který má projednat vláda, by v Česku měla v případě odchodu Británie z EU bez dohody platit pro Brity stejná pravidla jako pro občany Evropské unie až do konce roku 2020. Britští občané by tak měli nadále volný přístup na trh práce a byli i součástí zdravotního a sociálního systému ČR. Do konce roku 2020 by Britové a jejich rodinní příslušníci museli v Česku požádat o oprávnění k pobytu, které se týká státních příslušníků třetích zemí.