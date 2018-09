Německo odsoudilo dva muže za válečné zločiny v Sýrii

Na doživotí poslal v pondělí soud v západoněmeckém Düsseldorfu Syřana, kterého shledal vinným z válečných zločinů. Třiačtyřicetiletý muž mučil, vraždil a unášel. Za válečné zločiny a členství v teroristické organizaci odsoudil soud ve Frankfurtu nad Mohanem také 32letého Němce. Druhý z mužů by si měl odpykat desetiletý trest.

Podle soudu v Düsseldorfu 43letý Syřan velel milicím, které operovaly v rámci Svobodné syrské armády (FSA) v Aleppu. Civilní obyvatelstvo v severosyrské provincii terorizoval - unášel lidi, zajatce pak mučil a vraždil. Podle soudu se činů dopouštěl "zčásti vlastní rukou" a zčásti za ně byl zodpovědný.

Syřan, který byl potrestán doživotním vězením, podle soudu odešel v roce 2015 ze Sýrie do Německa, kde jej v uprchlickém táboře poznala jedna z obětí. Po několikaměsíčním sledování jej policie v dubnu 2016 zadržela v západoněmeckém městě Münster.

Soud ve Frankfurtu nad Mohanem v pondělí shodou okolností vynesl rozsudek nad jiným islamistou, kterého rovněž shledal vinným z válečných zločinů a navíc z členství v teroristické organizaci Islámský stát (IS). Dvaatřicetiletý německý občan Abdelkarim E. B. by si měl odpykat deset let za mřížemi za to, že byl v listopadu 2013 přítomen v Halabu mučení a točil jej na videokameru.

Němec byl již v roce 2016 odsouzen k osmi a půl letům vězení za účast v zahraničním ozbrojeném konfliktu. Nyní uložený desetiletý trest je souhrnný.