Německo se obává možné kontaminace vodou z Odry, uzavřelo plavební kanál

Polské a německé úřady prozatím stále neznají příčinu masového úhynu ryb v Odře, Německo ale z obav z možné kontaminace svých vodních toků pozastavilo dopravu v kanále Odra-Spréva a uzavřelo tamní plavební komory. Ve Štětínském zálivu, který Německo s Polskem sdílejí a do kterého Odra ústí, budou uhynulé ryby odchytávány s pomocí norných stěn.

Analýzy vzorků odebraných v řece v Polsku i v Německu ukázaly zvýšené hodnoty soli, naopak se nepotvrdily původní zprávy o znečištění rtutí. Braniborský ministr životního prostředí Axel Vogel v pondělí rozhlasové stanici RBB-Inforadio řekl, že na výsledky rozsáhlého rozboru bude nutné počkat i několik dní. U uhynulých ryb odborníci hledají stopy po těžkých kovech, které by mohly takovouto katastrofu způsobit.

"Od polské strany máme zprávy, že v rybách nebyly nalezeny žádné těžké kovy a zejména žádná rtuť, což je uklidňující," řekl Vogel.

Německá ministryně životního prostředí Steffi Lemkeová v pondělí ve veřejnoprávní televizi ARD prohlásila, že je nezbytné příčinu úhynu ryb zjistit. "Pokud by se to nepodařilo, znamenalo by to především u polského obyvatelstva, ale pravděpodobně i u našeho, obrovskou ztrátu důvěry," uvedla.

Polská policie zatím prověřuje 72 oznámení, které dostala po vypsání odměny ve výši milionu zlotých (asi 5,2 milionu korun) za informace o pachateli či pachatelích, kteří mají na svědomí znečistění, uvedla zpravodajská televize TVN 24. Z Odry už polští rybáři, vojáci a místní obyvatelé vylovili více než 40 tun uhynulých ryb, ale stále se neví, co zabilo život v řece, napsal v pondělí na svém webu opoziční list Gazeta Wyborcza. Úhyn ryb podle serveru Onet postihl také řeku Ner, protékající centrální částí Polska. Zde se ale leklé ryby počítají na desítky kilogramů a reakce úřadů na informace o znečištění řeky byla rychlá. Řeka Ner se vlévá do Visly a s Odrou není nijak spojená.

I kvůli stávající nejistotě se braniborské a berlínské zemské úřady dohodly, že z preventivních důvodů až do odvolání zastaví dopravu na kanále Odra-Spréva. Klíčové je především zdymadlo Kersdorf, přes které se dostává voda z Odry do německého říčního systému. Berlínská správa uvedla, že díky uzavření tohoto zdymadla se nedostane žádná oderská voda do Sprévy, a tím ani do Berlína. Také šéfka říčního úřadu pro Sprévu a Havolu Katrin Urbitschová ujistila, že do německé metropole se nyní oderská voda nedostane.

Kvůli uzavření plavebních komor ale nemohou po kanálu plout žádné nákladní či sportovní lodě. To znamená, že řada plavidel nyní v říčním systému uvázla. Opětovné otevření kanálu pro lodní dopravu bude možné až tehdy, kdy budou vyjasněny příčiny úhynů ryb a bude vyloučena možná kontaminace německých řek.

Úřady také varují před koupáním v Odře a vyzývají obyvatele, aby oderskou vodu nepoužívali k zalévání a nekonzumovali ryby ulovené v této řece. Východoněmecký Frankfurt nad Odrou dokonce vydal vyhlášku, kterou zakázal mimo jiné koupání v Odře, čerpání vody z řeky, rybaření či využívání oderské vody pro napájení dobytka. "Stejně jako mnozí v našem regionu pevně věřím, že tato vyhláška bude platit jen krátce a že ji budu moci brzy zrušit," řekl frankfurtský starosta René Wilke.

V Německu i Polsku se hovoří také o hrozbě pro baltské pobřeží. Rybáři a dobrovolníci nyní podél toku Odry na obou stranách hranice sbírají rybí mršiny, kterých z řeky vytáhli již tuny. Aby se uhynulé ryby nedostaly do Baltského moře, dohodli se představitelé Polska a německé spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko na vybudování norných stěn ve Štětínském zálivu, do kterého Odra ústí.