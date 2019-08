Německý zábavní park odstavil kolotoč, připomínal hákové kříže

Německý zábavní park po vlně kritiky na sociálních sítích ukončil provoz atrakce, kterou spustil teprve před několika týdny. Ukázalo se totiž, že pohyblivá ramena kolotoče připomínají dva velké hákové kříže, informovala agentura DPA.

Na zábavní park Tatzmania v obci Löffingen v jihozápadním cípu Německa se snesla vlna kritiky poté, co jeden z uživatelů sociální sítě reddit zveřejnil video zachycující novou atrakci s názvem Orlí let. Ramena kolotoče natřeného hnědou barvou totiž při pohybu připomínají dvě obří svastiky. Tento symbol byl od roku 1920 oficiálním znakem nacistické strany a v současnosti je jeho používání v Německu zakázané.

Podle mluvčího zábavního parku si do okamžiku, kdy se o atrakci začalo diskutovat na sociálních sítích, podobnosti ramen kolotoče s nacistickými symboly nikdo nevšimnul. Provozovatel parku Rüdiger Braun se nyní rozhodl vyřadit atrakci z provozu a začít jednat s jejím italským výrobcem o úpravách, které by její kontroverzní podobu změnily. Napříště by měla atrakce mít podle Brauna už jen tři místo čtyř pohyblivých ramen.