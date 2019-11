Novotný vystoupil v ruské státní televizi. Bylo z toho pozdvižení

Kvůli svému záměru postavit pomník takzvaným vlasovcům starosta pražské městské části Řeporyje Pavel Novotný v pátečním pořadu (00:33:45) "60 minut" ruské státní televize Rossija-1 čelil obvinění z uctívání válečných zločinců. Novotný v přímém videovstupu prohlásil, že ruský názor nepovažuje za důležitý a že pomník má být věnován památce těch vojáků, kteří padli na konci druhé světové války při osvobozování Prahy.

Vlasovci byli občané Sovětského svazu, kteří za války nejprve bojovali po boku Němců proti Rudé armádě, ale v květnu 1945 pomáhali osvobodit Prahu. Příslušníky takzvané Ruské osvobozenecké armády pod velením generála Andreje Vlasova pokládá Rusko za zrádce a kolaboranty.

Ve studiu ruské televize zazněla mimo jiné argumentace, že vlasovci se v květnových dnech vzepřeli německým jednotkám ve snaze naklonit si Američany, do jejichž zajetí se chtěli dostat, neboť se obávali trestů smrti v zajetí sovětském. Jeden z účastníků pořadu prohlásil, že jednotky maršála Ivana Koněva, který velel sovětským vojskům při osvobození části Polska a Čech, musely v Praze bojovat s nepřítelem i poté, co město vlasovci opustili. Zazněla rovněž slova o tom, že Vlasov byl odsouzen v norimberském procesu s představiteli nacistického Německa.

Novotný poznamenal, že Koněv dorazil do Prahy až den po kapitulaci německých vojsk a že v Norimberku se o vlasovcích nehovořilo. Dodal, že se nechystá stavět pomník přímo generálu Vlasovovi, ale 300 příslušníkům takzvané Ruské osvobozenecké armády, kteří padli při osvobozování Prahy v roce 1945. "Nic proti Rusku nemáme," prohlásil a zároveň řekl, že ruský názor v dané věci "nás nezajímá".

Rozhovor s Novotným byl z obou stran emotivní. "To, co vyprávíte v ruské televizi je naprosto absurdní ohýbání historie. My se tady tomu normálně smějeme v České republice," prohlásil mimo jiné řeporyjský starosta a o jednom z oponentů zapochyboval, zda není opilý či zfetovaný. "Chápu, že jste složitá osobnost, reagovala naopak moderátorka na Novotného posunky či grimasy, zatímco její kolega poznamenal, že starosta "mele samé nesmysly". "Proč se šklebíte? Jste klaun nebo jste utekl z blázince?" tázal se moderátor Novotného, jehož ve finále označil za "hlupáka" a "ničemu".

O pomníku vlasovcům má zastupitelstvo Řeporyjí rozhodnout 16. prosince. Záměr vytvořit podobný objekt vyvolal odmítavou reakci ruské diplomacie. Její mluvčí tento týden označila podobné plány za zločinnému přepisování dějin a za "naprosto příšernou iniciativu", která slouží reinkarnaci nacismu. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček médiím řekl, že jeho úřad je s ruskou stranou v kontaktu, ale že jde o záležitost samosprávy, za kterou nemůže rozhodovat vláda.