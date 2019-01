Očerňování, finanční tlak a útoky na nezávislá média v Maďarsku

V Rusku se do novinářů střílí opravdovou municí. Maďarský přítel Vladimira Putina, premiér Viktor Orbán, ví, že ve střední Evropě je zapotřebí rafinovanější taktika. Munice, kterou střílí do svobodných médií, je jiného druhu, ale stejně účinná, píše polský internetový portál onet.pl.

"V mé redakci jsme se naučili, od jakých témat se máme držet dál, aniž bychom to formálně dostali přikázáno od šéfů," říká Tamás. I když jde o novináře a veřejnou osobnost, ze strachu, že přijde o práci, se raději baví pod podmínkou zachování anonymity. "Když všechna nezávislá média píšou o zneklidňujícím podílu švagra Viktora Orbána na veřejných zakázkách, my jsme ticho," uvádí. "V srpnu se ve všech nezávislých médiích i v některých zahraničních objevily fotky Orbánovy dcery, jak během dovolené v Chorvatsku vyhazuje do příkopu u silnice použitou plenku svého dítěte. My jsme je neměli. O jistých veřejně činných lidech vůbec nepíšeme. Nedáváme najevo názory na protiimigrační politiku vlády, ale zato u nás můžete vidět vládní reklamy namířené proti migraci," říká.

Tamás je členem jedné z přibližně deseti redakcí, které zůstaly jako by nezávislé, ale jejich další existence ve značné míře závisí na reklamách zadávaných vládou. Dalších deset významných redakcí se snaží na maďarském trhu přežít bez podpory vlády. A proti této dvacítce stojí silný mediální konglomerát, do kterého spadá téměř 500 redakcí. Má plnou podporu vlády i všechny finanční nástroje k tomu, aby jakoukoliv nezávislou redakci zlikvidoval. Premiér Orbán podepsal 5. prosince dekret, na jehož základě se 476 provládních redakcí stalo členy Středoevropské tiskové a mediální nadace.

Podle analytičky Veroniky Joźwiakové z Polského institutu pro mezinárodní záležitosti bude nadace pokračovat v procesu, jehož začátky sahají do roku 2010, kdy volby vyhrála strana Fidesz a na post premiéra nastoupil její šéf Orbán. "Tehdy byl násilně usměrněn obsah ve veřejnoprávních médiích," říká Joźwiaková. "Státní tisková agentura MTI se tehdy společně s veřejnoprávními rozhlasovými i televizními stanicemi staly prakticky jediným organismem. To byla první, ale nejdůležitější změna," připomíná Joźwiaková.

Příkladem takového "jednotného zpravodajství" byl útok provládních médií na nezávislý investigativní portál átlászó.hu. Koncem září zveřejnil článek o tom, jak elita maďarské vlády včetně Orbána využívá luxusní jachtu a soukromý proudový letoun zaregistrované v zahraničí. V rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas na otázku ohledně tohoto článku Orbán odpověděl: "Pokud na nás někdo útočí, nenecháme to bez odpovědi." Byl to signál pro spuštění vlny článků, které se objevily v provládních médiích. Všechny přišly s těmi samými obviněními - nazývaly novináře átlászó.hu "Sorosovými loutkami", které propagují migraci. Americký finančník maďarského původu George Soros, jenž podporuje rozvoj demokracie ve střední Evropě, a imigranti jsou hlavními terči vládní propagandy. Mnoho provládních médií použilo ty samé články, změnily se jen titulky.

Vydírání novinářů

Na bezprostřední útoky na novináře upozorňuje také Gábor Miklósi, novinář a redaktor nezávislého portálu index.hu. "Před třemi lety agenti tajných služeb vydírali jistého investigativního novináře pracujícího pro nezávislou redakci informacemi o manželské nevěře. Jiné obviňovali, že pracují pro CIA, nebo že jsou Sorosovými agenty," říká.

Ještě účinnější než očerňování nepřátel jsou finanční nástroje. V této oblasti získá nová mediální nadace nové možnosti. Vláda, která je od roku 2016 největším zadavatelem reklamy v zemi, finančně podporuje média, která ji podporují. Loni prvních deset míst v žebříčku firem a organizací vydělávajících nejvíce na vládní reklamě obsadily provládní média a agentury. Nový konglomerát bude nadále mít lví podíl na státní reklamě. Bude moci také účinně válčit o komerční reklamu, smí nabízet výrazně nižší ceny než nezávislá média. I když nadace takto jasně porušuje zásady férové konkurence, žádní právní postih jí nehrozí. "Nebude se tím zabývat ani maďarský úřad pro dohled nad médii ani antimonopolní úřad, protože vláda uznala vznik nadace za strategický národní zájem a v takových případech má právo vyjmout nadaci zpod dohledu těchto institucí," vysvětluje Veronika Joźwiaková.

Maďarští novináři přiznávají, že jsou v mimořádně těžké situaci. "Finanční nátlak, vzrůstající zdanění příjmů z reklamy v médiích i pravidelné návštěvy berních úředníků nás velmi tíží," říká Gábor Miklósi z index.hu. "Úředníci a členové vlády nám neposkytují rozhovory. Odpovědi na naše otázky často čteme v provládních médiích. Tisková oddělení ministerstev nám posílají jedině internetové odkazy na ty odpovědi," líčí. "Pokud jde o naši komunikaci s vládou, tak ta neexistuje," říká Tamás z jedné redakcí, která není součástí provládní nadace.

Posledním způsobem financování, který vláda zatím nijak neomezila, pro nezávislá média zůstává crowdfunding. Átlászó.hu má roční rozpočet ve výši 350 tisíc eur (asi 9 milionů korun). Polovina této částky pochází právě z crowdfundingu, druhá polovina z pomoci od mezinárodních dárců. Problém však spočívá v tom, že investigativní žurnalistika je nákladná. Vláda mezitím pumpuje do spřátelených médií nesrovnatelně větší peníze. Jen za rok 2017 Orbán vyčlenil na kampaň namířenou proti Sorosovi 40 milionů eur z veřejných zdrojů. Většina z této částky mířila do provládních médií.