Opozice neuspěla. Dojde na nové referendum o brexitu?

Labouristický návrh alternativní podoby britského odchodu z Evropské unie ve středu podle očekávání nezískal podporu dolní komory parlamentu. Podle posledních vyjádření jejích členů to znamená, že hlavní britská opoziční strana bude nyní usilovat o uspořádání nového referenda týkajícího se brexitu. To by však nemělo stejnou podobu jako plebiscit v roce 2016, kdy se hlasovalo jen o odchodu z EU nebo proti němu.

Labouristé při hlasování v Dolní sněmovně o dalším postupu kolem brexitu navrhovali, aby vláda začala s EU vyjednávat o sadě změn v dojednané politické deklaraci o vzájemných vztazích po brexitu. Mezi požadovanými úpravami bylo například zajištění celní unie Británie s EU, těsné shody s pravidly jednotného unijního trhu a větší ochrany životního prostřední a práv pracovníků.

Dodatek k vládnímu usnesení ale podpořilo jen 240 zákonodárců, což je dokonce o pět méně než počet křesel Labouristické strany v Dolní sněmovně. Proti hlasovalo 323 poslanců.

Labouristé v pondělí oznámili, že pokud jejich brexitový plán v parlamentu neuspěje, strana bude chtít otázku vystoupení z EU vrátit do rukou voličů. Nové referendum by ale podle jejich představ nemělo stejnou formu jako to v červnu 2016.

Labouristický stínový ministr pro brexit Keir Starmer ve středeční rozpravě uvedl, že jeho strana chce na výběr mezi "věrohodnou" variantou pro odchod z EU a setrváním v evropském společenství. Jeho blízký spolupracovník Matthew Pennycook na konci debaty upřesnil, že plán pro vystoupení z EU by musel před plebiscitem podpořit parlament.

"Labouristická strana bude poté (v případě neúspěchu jejího návrhu) v parlamentu navrhovat nebo podporovat budoucí pozměňovací návrhy o lidovém hlasování, které by nabídly Britům volbu mezi důvěryhodnou variantou odchodu podpořenou touto sněmovnou a možností setrvání v EU," řekl Pennycook. Pravděpodobnost, že k takovému hlasování opravdu dojde, je ale i po změně přístupu labouristů podle britských komentátorů velmi malá.

Zaručení práv občanů EU i po brexitu bez dohody

Britští poslanci v sérii hlasování o návrzích na další postup v brexitovém procesu podpořili požadavek, aby i v případě odchodu Spojeného království z Evropské unie bez dohody byla zaručena práva občanů EU žijících v Británii a stejně tak práva britských občanů žijících v členských zemích bloku. Ministr pro brexit Stephen Barclay v reakci na poslanecký návrh už krátce před zahájením hlasovacího bloku oznámil, že vláda o to v nejbližších dnech oficiálně požádá EU.

Z předložených návrhů naopak neprošel ten ze Skotské národní strany (SNP), který požadoval odmítnutí brexitu bez dohody za jakýchkoli okolností a nehledě na skutečný termín odchodu Spojeného království z EU. Poslanci naopak schválili návrh labouristické poslankyně Yvette Cooperové. Ten stanoví, že pokud parlament odhlasuje odklad brexitu, musí o tento krok vláda požádat unii a změnit v zákoně datum brexitu. Dodatek v zásadě opakuje to, co v úterý poslancům slíbila premiérka Theresa Mayová.

Návrh týkající se práv občanů, o němž se nakonec formálně nehlasovalo, protože získal všeobecnou podporu, předložil konzervativní poslanec Alberto Costa. Text vyzývá kabinet, aby bez ohledu na další vývoj brexitového procesu "při nejbližší příležitosti" usiloval o domluvu s unií, že bude platit ta část dojednané brexitové dohody, která se týká ochrany práv občanů EU žijících v Británii a naopak.

Mluvčí vlády již předtím připomněl, že premiérka Mayová se k zachování práv unijních občanů v Británii i v případě takzvaného neřízeného brexitu zavázala už dříve. Ne všechny členské země unie se ale podle něj zachovaly stejně. "Důrazně je vyzýváme, aby tak učinily," dodal mluvčí.

Dohodu o podmínkách rozluky, o které Mayová dva roky vyjednávala s Bruselem, již parlament jednou odmítl. Není jisté, zda ji stihne ratifikovat do plánovaného termínu brexitu, tedy 29. března. Ministr Barclay uvedl, že písemně požádá EU o uplatňování části brexitové dohody o právech občanů, i když dohoda jako celek neprojde.

Costa kvůli svému návrhu přišel o místo ve vládě, v níž zastával jednu z nižších pozic. Oficiálním zdůvodněním úřadu premiérky bylo, že podle obvyklé praxe nemohou členové vlády přicházet s pozměňovacími návrhy k vládním usnesením.

Costův návrh, podobně jako další, o nichž poslanci hlasovali, byl z formálního hlediska pozměňovacím návrhem k vládnímu usnesení o pondělním prohlášení premiérky Mayové ke členům Dolní sněmovny. Předsedkyně vlády tehdy poprvé připustila, že Londýn může požádat o odklad brexitu. Podle premiérky se tak ale má stát jen v případě, že britští zákonodárci při hlasování odmítnou podpořit vyjednanou dohodu o podmínkách odchodu z unie i možnost, že Británie 29. března EU opustí bez jakékoli dohody. Usnesení samotné sněmovnou prošlo hladce.