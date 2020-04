Paříž chce zadarmo rozdat dva miliony roušek

Paříž chce svým obyvatelům na ochranu před koronavirem zadarmo rozdat na dva miliony roušek. Starostka Anne Hidalgová řekla, že akce vyjde francouzskou metropoli na tři miliony eur (téměř 82 milionů Kč). Hidalgová svůj plán nastínila v nedělníku Le Journal du Dimanche.

Do konce měsíce by mělo být k dispozici zatím půl milionu roušek na opakované použití. Do poloviny května by měl být takovou rouškou vybaven každý obyvatel užší Paříže, která čítá 2,2 milionu obyvatel.

Roušky budou nabízet lékárny. Zprvu se budou rozdávat především těm lidem, kteří před nemocí covid-19 potřebují zvláštní ochranu.

Hidalgová se vyslovila i pro povinné nošení roušek v metru, autobusech a v příměstských vlacích. Ve Francii zatím takové nařízení neplatí, podotýká agentura DPA.

Centrum Paříže je velmi hustě osídlené, na jednom kilometru čtverečním žije podle starostky v průměru 20.000 lidí. V některých čtvrtích je to až 40.000 lidí. Hidalgová oznámila, že postupně by se měla většina obyvatel hlavního města podrobit testu na koronavirus. Prioritní budou zaměstnanci v pečovatelských službách a v domovech pro seniory a státní zaměstnanci, kteří přicházejí do kontaktu s klienty z řad občanů.

Francouzi jsou převážně zavření doma od 17. března, nařízení zatím platí do 11. května. Teprve po tomto datu by se omezení přijatá proti šíření koronaviru měla postupně uvolňovat. V zemi dosud nákaze podlehlo přes 19.000 lidí.