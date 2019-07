Parlament zkomplikoval budoucí vládě prosazení brexitu bez dohody

Britský parlament zkomplikoval budoucí vládě prosazení odchodu z Evropské unie bez dohody s Bruselem. Zákonodárci se obávali, že nový premiér se je pokusí obejít, což nyní výrazně ztížili, když rozhodli, že jejich schůze potrvá až do konce října. Opatření může být nepříjemné především pro Borise Johnsona, který je považován za favorita klání o funkci lídra vládní Konzervativní strany, a tím zároveň o křeslo premiéra.

Kandidáti na premiéra, kterými jsou exministr zahraničí Johnson a současný šéf diplomacie Jeremy Hunt, shodně tvrdí, že se chtějí na odchodu s Bruselem dohodnout, ale že se země zároveň musí připravit na možnost nedohody. Zatímco Hunt jasně odmítl, že by se v takovém případě pokusil parlament obejít, Johnson to nevyloučil. Za to bývalý ministr čelí kritice, protože zákonodárci si chtějí na podobu brexitu zachovat vliv.

Média spekulují, že případnou patovou situaci v parlamentu by Johnson mohl vpředvečer brexitu vyřešit tím, že by na podzim ukončil aktuální schůzi parlamentu, která začala před dvěma lety, a začátek nové by záměrně odložil tak, aby Británie z EU i proti vůli poslanců odešla 31. října bez dohody.

S takovou podobou prosazení brexitu poslanci nesouhlasí a dnes poměrem hlasů 315 ku 273 rozhodli, že schůze parlamentu potrvá až do 31. října. Portál Independent toto hlasování označil za prohru Johnsona, který utrpěl porážku ještě předtím, než do premiérského křesla usedl.