Pfizer a BioNTech požádaly o podmínečnou registraci vakcíny v EU

Americká farmaceutická společnost Pfizer a německá firma BioNTech podaly žádost o podmínečnou registraci společné vakcíny proti covidu-19 na trhu Evropské unie. Informovala o tom v úterý agentura DPA, podle které byla žádost podána již v pondělí. Ve stejný den žádost o povolení pro podmínečné uvedení vakcíny na unijní trh podala i americká společnost Moderna.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v úterý potvrdila, že obě žádosti přijala a zahájila jejich zkoumání. Nyní bude posuzovat účinnost i bezpečnost očkovacích látek. Pokud vše půjde podle plánu a k dispozici budou všechny potřebné dokumenty, mohla by EMA dokončit zkoumání vakcíny firem Pfizer a BioNTech do 29. prosince a očkovací látky firmy Moderna do 12. ledna. S rozhodnutím EMA musí souhlasit i Evropská komise, která se ale obyčejně řídí doporučením lékové agentury.

Firma BioNTech v úterý uvedla, že s distribucí vakcíny v Evropě může začít okamžitě po její registraci. Podle jejího mluvčího Sierka Poettinga by to mohlo být i během "několika málo hodin". Podle něj je možné vakcínu skladovat v běžné chladničce až pět dní, v boxech se suchým ledem až měsíc. K delšímu skladování již je třeba speciálních chladicích zařízení.

Očkovací látka vyvinutá ve spolupráci firem Pfizer a BioNTech má podle klinických testů až 95procentní účinnost. Údaj se vztahuje k ochraně před covidem-19. Do jaké míry chrání před nákazou koronavirem SARS-CoV-2, který nemoc způsobuje, zatím není jasné. Přípravek přitom podle výrobců nemá žádné vážné vedlejší účinky. V nejohroženější skupině starších lidí je účinnost 94 procent.

Evropská komise už v listopadu schválila podpis smlouvy na nákup až 300 milionů dávek vakcíny firem Pfizer a BioNTech a 160 milionů dávek očkovací látky vyvinuté firmou Moderna.

Už v listopadu podaly firmy Pfizer a BioNTech žádost o schválení mimořádného nasazení látky ve Spojených státech. V pondělí stejnou žádost v USA podala i firma Moderna. Podle DPA Pfizer a BioNTech požádaly o registraci vakcíny i v Británii, Austrálii, Kanadě či Japonsku.