Mayovou při hlasování podpoří nejméně 185 konzervativců

Nejméně 185 konzervativních poslanců podpoří britskou premiérku Theresu Mayovou ve večerním stranickém hlasování o vyslovení nedůvěry jako vůdkyni Konzervativní strany, napsala agentura Reuters. Tento poslední součet vychází z vyjádření jednotlivých politiků v médiích a na sociálních sítích. Předchozí analýza BBC i Reuters uváděla, že premiérku podpoří 158 spolustraníků.

Právě prostá většina 158 z 315 zákonodárců Konzervativní strany je potřeba, aby Mayová hlasování ustála. "Někteří poslanci, kteří veřejně Mayovou podpořili, ale v soukromí podle britských politických komentátorů uvedli, že budou hlasovat proti ní," upozorňuje Reuters.

Výsledek tajného hlasování, které se uskuteční od 19.00 do 21.00 středoevropského času, by pak měl být znám do jedné hodiny. Podle britského tisku se očekává, že se hlasování zúčastní všichni konzervativní poslanci.

Pokud by Mayová hlasování neustála, musela by rezignovat na funkci šéfky strany a očekávalo by se od ní, že odstoupí i z úřadu premiérky. Strana by si pak volila nového lídra. Tento proces by podle BBC zabral patrně několik týdnů.

Objevují se též spekulace, že Mayová svým spolustraníkům naznačila, že pokud hlasování vyhraje, před dalšími parlamentními volbami odstoupí. Její mluvčí totiž uvedl, že podle premiérky "nepůjde v hlasování o to, kdo povede stranu do příštích voleb, ale o to, zda má smysl měnit vůdce v této fázi brexitových jednání". Zdroj z Downing Street, jehož citoval britský deník The Guardian, ale řekl, že si žádných plánů Mayové na odchod není vědom.