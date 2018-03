Politolog: Pellegriniho vláda nebude tak útočná jako Ficova

Slovenský parlament vyslovil důvěru nové vládě Petera Pellegriniho a definitivně tak ukončil kabinet dosavadního premiéra v demisi Roberta Fica. Co zvolení nového premiéra bude pro Slovensko znamenat a v čem se bude vláda lišit od té předchozí? Tyto otázky v rozhovoru pro TÝDEN.CZ zodpověděl politolog Jan Kubáček.

Slovensko má nového předsedu vlády, Petera Pellegriniho. Co si o jeho zvolení myslíte?

Do značné míry je to strategická nutnost pro Roberta Fica.

Jak to myslíte?

V osobě Pellegriniho přichází jednak už nová generace Směru, což je z hlediska voličů strategický krok. Navíc se jedná o nesmírně zásadní volbu, neboť Pellegrini byl vždy pověstný tím, že často tvrdil stejný obsah, co Robert Fico, nicméně on uměl dát stejný obsah do atraktivnějšího obalu. Z toho hlediska si myslím, že právě na tohle bude expremiér vsázet. Rovněž se bude spoléhat na dobré vztahy, které má s Pellegrinim. Pro Fica je důležité, že má v čele vlády někoho, kdo mu může garantovat jistou nedotknutelnost a politické závětří.

Dalo se tedy jeho zvolení očekávat?

Pravděpodobně ano. Co jsem slyšel i od obeznámenějších lidí, kteří se tomuhle tématu dlouhodobě věnují, tak jméno Pellegrini bylo nejčastěji opakované, protože má vládní zkušenosti, umí se rozhodovat a má zkušenosti s vystupováním na veřejnosti. Zároveň je pravděpodobné, že nový premiér půjde po stopách jeho předchůdce.

Co jeho zvolení bude znamenat pro Slovensko?

Zatím si troufám tvrdit, že teď to bude takové jedno velké vyčkávání. Ti, co jsou nespokojení s Ficem a s jeho vládou, budou číhat na jeho první chyby. Myslím si, že zejména opozice bude vyčkávat na sebemenší selhání a na jakoukoli příležitost politického rázu, aby o sobě dala vědět.

A co expremiér Fico? Bude v politice nadále pokračovat?

Dle mého názoru na chvíli sejde z očí veřejnosti, nebude o sobě tolik dávat vědět a pokusí se nabrat síly na budoucí návrat. Zároveň se ale pokusí skrze Pellegriniho a další ministry udělat maximum proto, aby vláda fungovala dál.

Bude se v něčem vláda Pellegriniho od té předchozí lišit?

Bezesporu to nebude vláda tak energická, útočná a razantní, spíš bude decentnější, otázka je, jestli bude také stabilní. Myslím si, že se bude hledat více kompromisů. Také se dá očekávat, že možná některá témata, která reprezentuje opozice, se premiér pokusí vzít za své a s určitou modifikací je bude prosazovat.

Zatím je to jeho zázemí křehké, ale může se nakonec ukázat, že společná obava z předčasných voleb v podstatě může všechny zúčastněné partnery stmelit. Současný předseda vlády bude pod velkým tlakem a bude si muset vybudovat premiérskou roli a dokázat si prosadit svou, tak jako to uměl Robert Fico. Uvidíme, jak to zvládne jeho nový nástupce.