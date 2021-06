Polovina londýnských firem plánuje práci z domova pět dní v týdnu

Téměř polovina londýnských firem plánuje zachovat práci z domova až pět dní v týdnu i po skončení koronavirové pandemie. Více chtějí přejít na takzvaný home office spíše menší než větší podniky. Podle agentury Bloomberg to vyplynulo z průzkumu mezi 520 vedoucími zástupci byznysu, který nechala vypracovat Londýnská obchodní a průmyslová komora. Převážná většina podniků uvedla, že se zaměstnanci obávají, že kvůli návratu do kanceláří se covidem-19 nenakazí na pracovišti, ale při dojíždění.

S tím, že práce z domova bude pravděpodobně pokračovat, souhlasí většina ekonomů. To by mohlo znamenat, že ve velkých městech klesne počet lidí a že se sníží tržby firem závislých na lidech docházejících do kanceláří.

Podle jiného průzkumu společnosti LinkedIn více než dvě třetiny zaměstnanců uvádějí, že zaměstnavatel od nich očekává návrat do kanceláře. Nejrušnějšími kancelářskými dny mají být pondělí a úterý. Téměř polovina oslovených sdělila, že si chce čas rozdělit mezi domov a kancelář.

"Hybridní práce také pomůže zpřístupnit pracovní místa lidem, kteří byli dříve vyloučeni z důvodu vzdálenosti, zdravotního postižení nebo odpovědnosti za poskytování péče," uvedla na sociální síti LinkedIn určené pro pracovní kontakty Janine Chamberlinová. Ta v ní zodpovídá za Británii.

Stinnou stránkou umožnění práce z domova je větší nahraditelnost. V ohrožení se podle zprávy Institutu pro globální změnu ocitne v Británii na šest milionů pracovních míst, která lze vykonávat odkudkoli. Mohli by se jich totiž ujmout i lidé v zahraničí. Tato organizace, kterou založil bývalý britský premiér Tony Blair, uvádí , že "hromadný experiment" s prací na dálku může vést k tomu, že si firmy ve snaze ušetřit ponechají jen klíčové zaměstnance, které potřebují mít na místě.