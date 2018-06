Portugalsko potřebuje migranty, aby zastavilo úbytek obyvatel

Portugalsko má zájem o imigranty, aby zastavilo úbytek obyvatelstva. Portugalsko se v pohledu na migraci liší od většiny evropských států, které si přejí příliv uprchlíků omezit. Tento týden bylo Portugalsko mezi prvními státy, které oznámily, že přijmou část uprchlíků z paluby lodě humanitární organizace Lifeline, kterou původně odmítly přijmout přístavy v Itálii a které ve středu povolila zakotvit Malta.

Portugalský premiér António Costa v květnu prohlásil, že Portugalsko "potřebuje více imigrantů a nebude tolerovat xenofobní debatu". K summitu Evropské unie, který v pátek skončil v Bruselu, sdělil, že to byl "obtížný summit a že shoda vyjádřená v dohodě nezastírá hluboké rozdělení, jež ohrožuje Evropskou unii".

Costa je synem spisovatele indického původu Orlanda da Costy a z demografické otázky učinil jeden z hlavních bodů své politiky. Portugalsko by podle jedné studie potřebovalo každoročně 75 tisíc nových občanů, aby si udrželo stabilní úroveň aktivní populace, která nyní tvoří jen polovinu z 10,4 milionu občanů země.

Ve čtvrtek vláda přijala několik rozhodnutí, jež mají zjednodušit vyřizování víz studentům nebo podnikatelům, kteří chtějí v zemi založit firmy.

Za tři krizové roky, které následovaly po finanční krizi z roku 2011, z Portugalska odešlo 300 tisíc obyvatel za lepšími podmínkami jinde. Bylo mezi nimi mnoho mladých vzdělaných lidí. Statistický úřad konstatoval, že až loni poprvé po šesti letech se poměr příchozích a odcházejících vyrovnal. Úřady loni vydaly 61 400 nových povolení k pobytu, což byl roční nárůst o 31 procent. Počet cizinců žijících v zemi se zvýšil o šest procent na 422 tisíc.

V rámci unijního programu přijímání uprchlíků, kteří se dostali do Evropy mezi lety 2015 až 2018, Portugalsko přijalo 1552 běženců, z nichž ale v zemi zůstala jen polovina. Ostatní odešli do evropských států nabízejících lepší ekonomické podmínky, hlavně do Německa a Británie.