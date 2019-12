Poslanci podpořili prováděcí zákon k brexitové dohodě

Dolní sněmovna britského parlamentu podle očekávání ve druhém čtení hladce schválila prováděcí zákon k brexitové dohodě, kterou s Evropskou unií vyjednal premiér Boris Johnson. Zákon nyní zamíří do výborů a závěrečné hlasování se očekává v lednu. Poté co Johnsonova Konzervativní strana v předčasných volbách získala v parlamentní dolní komoře většinu, by však už nic nemělo zabránit tomu, aby Británie evropský blok na konci ledna 2020 opustila.

Poslanci prováděcí zákon schválili poměrem hlasů 358 ku 234. Odchod Spojeného království z EU k 31. lednu, jak slíbil Johnson v nedávné předvolební kampani, je po hlasování téměř jistý. Rozlukovou dohodu by měl bez potíží potvrdit také Evropský parlament. Britové evropský blok opouštějí po 46 letech.

Evropská komise na páteční zásadní krok pro dokončení brexitového procesu reagovala prohlášením, že také Evropská unie je připravena podniknout formální kroky k dovršení dohody.

Páteční hladké schválení prováděcího zákona se očekávalo, neboť Johnsonovi konzervativci mají v Dolní sněmovně po předčasných volbách z minulého čtvrtka pohodlnou většinu s převahou 80 poslanců nad všemi ostatními stranami. Johnsonově předchůdkyni v premiérském úřadě Therese Mayové se v rozpolceném parlamentu nepodařilo brexitovou dohodu prosadit ani na třetí pokus.

Pro Británii se po 31. lednu zatím mnoho nezmění. Ještě do konce příštího roku budou v zemi dál platit unijní pravidla, Britové na ně ale už nebudou mít žádný vliv.