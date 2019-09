Pozor, černý panter za oknem! Šelma se procházela po střeše

Oněmění úžasem a strachem byli ve středu obyvatelé francouzského města Armentières poblíž Lille. Po střeše domu a venkovních římsách za jejich okny se totiž zhruba hodinu procházel mladý černý panter. Zvíře bylo po celou dobu klidné a nikoho nezranilo. Zprávu přinesl server BBC.

Policisté vytvořili na místě kordon pro případ, kdyby šelma seskočila ze druhého patra dolů. To ale nakonec nebylo třeba, záchranáři a veterinář ji bez problému uspali trankvilizérem.

Jednalo se mladého černého pantera ve věku pěti až šesti měsíců o velikosti labradora. Vážil kolem 20 kilogramů a očividně byl domestikován, neprojevoval totiž žádné známky agresivity. Drápy měl oříznuté a celkově byl jeho zdravotní stav v naprostém pořádku, uvedl Kader Laghouati, ochránce zvířat, který na místě zasahoval.

Ještě předtím, než ji veterinář uspal, způsobila kočka obyvatelům domu nemalý šok. Na chodbě sešla po schodech dolů a vešla do bytu, kde byla patnáctiletá dívka. Ta při pohledu na nezvaného hosta okamžitě utekla, což zvíře naštěstí nepodnítilo k útoku ani nikterak nevyplašilo.

Celou situaci sledovali lidé před domem, kteří nahrávali obrázky a videa na sociální sítě. "Představte si, že doma v klidu sedíte a naráz vidíte, jak se za vaším oknem prochází černý panter," tweetoval jistý uživatel Victor Lefranc. "Za dvacet let své práce jsem nic takového neviděl. Hada ano. Ale ne takovou velkou kočku," řekl místním médiím jeden z policistů.

Po úspěšném uspání byl panter bezpečně zavřen do klece a předán do rukou kompetentních lidí na z národní organizace Ligy na ochranu zvířat. Úřadům se zatím nepodařilo majitele šelmy vypátrat. Policisty bude zajímat, jak zvíře sehnal a patrně ho obviní z nedbalosti, kvůli níž byla ohrožena bezpečnost ostatních. Ochránce zvířat zase bude zajímat, jak bylo s panterem nakládáno.

Podle policie mohla povolení na chov takového zvířete dostat pouze zoologická zahrada. Pokud by se chovalo agresivně, byli připraveni ho zastřelit, řekl policejní zdroj místním novinám La Voix du Nord.

« Ce monde devient fou » C'est un mantra que je répète régulièrement...

Tu sors promener ton chien après le boulot, tu vois flics et pompiers au loin... Et là, stupeur, on t'annonce qu'une panthère noire se balade sur les chêneaux !!! 😱

Images ci-dessous chopées sur FB ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/HW0BsK4qwX