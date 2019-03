Premiér Orbán označil své odpůrce za "užitečné idioty"

Ve sporu o maďarskou kampaň namířenou proti Evropské unii v neděli maďarský premiér Viktor Orbán označil své odpůrce z řad evropských křesťanských demokratů za "užitečné idioty". Snaha vyloučit jeho stranu Fidesz z Evropské lidové strany (ELS) nahrává před květnovými volbami do europarlamentu jen levici, řekl ministerský předseda v rozhovoru poskytnutém německému listu Welt am Sonntag. Zároveň pochválil kancléřku Angelu Merkelovou a její plánovaný odchod z politiky označil za velkou ztrátu.

Orbán se v posledních týdnech dostal do ostrého sporu s některými evropskými politiky kvůli kampani své vlády, která spojuje předsedu Evropské komise Jeana-Clauda Junckera a amerického miliardáře a filantropa maďarského původu George Sorose s podporou migrace a s oslabováním ochrany hranic. Evropská komise tento týden zveřejnila rozbor jednotlivých bodů kampaně, které označila za "výmysly".

Juncker, jenž letos v čele Evropské komise končí, v reakci na Orbánovu kampaň vyzval, aby strana Fidesz opustila ELS. Podporu této výzvě již vyjádřili například vrcholní představitelé konzervativních stran z Lucemburska či Švédska.

"Ne každý tomu rozumí, ale v politické odborné literatuře se jim podle Lenina říká 'užiteční idioti'. Zatímco si myslí, že vedou duchovní boj, slouží mocenským zájmům jiných, ano, našich protivníků," uvedl Orbán. Ve skutečnosti podle něj totiž za celou kontroverzí vězí levice, která se snaží křesťanské demokraty před květnovými volbami do europarlamentu oslabit.

Pochválil Merkelovou

Současná plakátová kampaň s Junckerem podle maďarské vlády skončí 15. března. V rozhovoru s Welt am Sonntag ale Orbán v neděli avizoval, že se poté v nové kampani objeví jiná tvář Evropské komise: její místopředseda a zároveň kandidát socialistů na předsedu EK Frans Timmermans. "Pan Juncker jde do důchodu a na jeho místo nastoupí pan Timmermans," řekl předseda maďarské vlády. Stejně jako Juncker by měl být na plakátech nizozemský politik zobrazen vedle Sorose.

Téma migrace, které rozdělilo EU, musí podle Orbána dostat na starost nové evropské grémium složené z ministrů vnitra jednotlivých členských zemí schengenského prostoru. "Otázky, které se týkají migrace, se musejí Evropské komisi vzít z rukou," vyzval. "Všechno, co jsme zažili od roku 2015, přijde v silnější podobě znovu," varoval maďarský premiér.

Pro německou kancléřku Merkelovou, se kterou se v posledních letech silně rozcházel v názoru na řešení migrace, Orbán v rozhovoru nacházel jen slova chvály. "Samozřejmě jsme nebyli ve všech otázkách stejného názoru, především v tématu migrace. Ale tato kancléřka se rozhodujícím způsobem přičinila o to, aby udržela Evropu pohromadě," řekl předseda maďarské vlády. Rozhodnutí Merkelové vzdát se předsednictví CDU a neucházet se již o kancléřský post pro příští volební období označil Orbán za "velkou ztrátu".