PŘÍMÝ PŘENOS: Princ Harry si bere herečku Meghan Markleovou

10:56

Do prostor hradu Windsor, kde se svatba koná, začali přicházet pozvaní členové veřejnosti z řad zaměstnanců charitativních organizací, osob, které se zasloužily o rozvoj místních komunit, mladých lidí a dětí. Jedním z očekávaných asi 2600 hostů je Alan Scott, který se již 45 let věnuje skautingu, což je aktivita, kterou královská rodina velmi podporuje. Scott uvedl, bude v jedné z předních řad, proto doufá, že Harryho i jeho manželku uvidí po obřadu zblízka. Devětašedesátiletý muž přijel do Windsoru z Lincolnshireu již v pátek večer. "Je to pro mě obrovská čest," řekl o pozvání.