Problémy se žádostmi o usedlictví po brexitu, roste nervozita

Čeští občané v Británii se potýkají s problémy se žádostí o usedlický status, který jim zajistí zachování práv i po odchodu Británie z Evropské unie. Pro žádost je třeba předložit cestovní pas, řada lidí ale do země odcestovala na občanský průkaz, nyní musejí o pas žádat a vyřízení trvá kvůli velkému zájmu dva měsíce. Řekl to generální konzul v Manchesteru Ivo Losman. Podle odhadů české diplomacie žije v Británii asi 100 000 Čechů, o status usedlíka jich zažádalo asi 40 000. Žádosti lze podávat do června příštího roku.

"Je to problém všech našich kolegů ze zemí Evropské unie, protože spousta lidí přicestovala do Británie na platný občanský průkaz, pas třeba nikdy neměla, a najednou potřebují pasy, protože bez nich se nezaregistrují," řekl Losman. Generální konzulát v Manchesteru i velvyslanectví v Londýně podle něj jsou vytíženy, přesto je čekací doba při žádosti o nový pas zhruba dva měsíce. Mezi českými občany, kteří nemají potřebné doklady, proto podle Losmana roste nervozita.

Losman dodal, že situaci českých občanů usnadnilo loňské otevření generálního konzulátu, které ulehčilo agendu ambasádě a zároveň přiblížilo konzulární služby lidem na severu Británie. "Zejména lidé, kteří jsou ze severu Anglie, nemusí jezdit do Londýna. A ten nápor na Londýn by byl násobně větší, protože lidé doklady aktuálně začínají potřebovat až teď. Počty lidí, kteří si doklady potřebují vyřídit, jsou obrovské," řekl.

Británie oficiálně odešla z EU na konci ledna, do konce roku potrvá přechodné období, po dobu kterého se pro občany unie žijící v zemi nic nemění. Na životy lidí, kteří získají usedlický status, nebude mít podle Losmana vliv ani konec přechodného období. U ostatních to bude záviset na výsledku dohody o uspořádání budoucích vztahů, o níž EU s Británií jedná. "Nevíme, jak budou nastaveny obchodní vztahy, protože spousta Čechů je v Británii pracovně z českých firem. Nevíme, co bude se studenty, kterých jsou v Británii tisíce na evropských programech," řekl.

Přestože agenda spojená s brexitem je nyní hlavní náplní generálního konzulátu, do budoucna se chce Losman více zaměřit na kulturní akce a na spolupráci s českými podniky. "Ekonomická spolupráce bude jednou z klíčových agend," řekl. Příležitosti pro české firmy i instituce vidí v jaderné energetice nebo letectví, což jsou dva sektory, které jsou v Manchesteru a okolí silně zastoupené. Generální konzulát by chtěl českým firmám otevřít i možnost podílet se na modernizaci infrastruktury v severní Anglii, což britský premiér Boris Johnson označil za jednu z priorit své vlády.