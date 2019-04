Problémy vládního letadla. Ministra zdržela prasklá pneumatika

Série poruch na letadlech německé vládní letky nekončí. Stroji, kterým přiletěl ministr zahraničí Heiko Maas do New Yorku, praskla pneumatika, a letoun tak po přistání museli na parkovací místo odtáhnout, informovala agentura DPA. Maas kvůli tomu nestihl část svého programu v OSN.

Pro airbus A340 Konrad Adenauer, na jehož palubě Maas do Spojených států vyrazil, byl let přitom první po čtyřměsíční odstávce, během které prošel generální opravou. Na opravu a následnou důkladnou kontrolu bylo letadlo posláno poté, co loni v listopadu kvůli technické závadě nemohlo dopravit kancléřku Angelu Merkelovou na summit skupiny G20 do Buenos Aires. Nejmocnější žena planety tak musela na schůzku představitelů dvaceti největších ekonomik světa vyrazit následující den běžnou linkou.

Ministr zahraničí Heiko Maas musel více než hodinu čekat v letadle na letištní ploše a nestihl kvůli tomu začátek neformálního zasedání Rady bezpečnosti OSN. Podle agentury AFP bylo zrušeno mimo jiné setkání Maase s francouzským ministrem zahraničí Jeanem-Yvesem Le Drianem. Maas do New Yorku přiletěl kvůli tomu, že Německo od Francie v Radě bezpečnosti přebírá na tento měsíc předsednictví.

Poruchy na letadlech německé vládní letky nejsou nikterak výjimečné. Například na konci loňského června nemohl prezident Frank-Walter Steinmeier kvůli závadě na stroji včas vyrazit na cestu do Běloruska. Na podzim měl potíže s letadlem na cestě po Africe. V polovině loňského října se musel vicekancléř Olaf Scholz vracet z Indonésie běžným linkovým letem poté, co vládní letadlo poškodili hlodavci. Problémům na cestách nedávno čelil i ministr zahraničí Maas. V únoru musel neplánovaně prodloužit svůj pobyt v Mali o dvacet hodin, neboť čekal na náhradu za porouchané letadlo.

Německé ministerstvo obrany již na počátku tohoto roku v reakci na řadu poruch oznámilo, že koupí tři nové stroje. Prezident Steinmeier a kancléřka Merkelová navíc mohou bundeswehr požádat, aby je na důležitých cestách doprovázelo i záložní letadlo.