Protest proti Orbánovi. Podpořit EU přišlo několik tisíc lidí

Několik tisíc lidí se sešlo na demonstraci v centru Budapešti, aby vyjádřili podporu Evropské unii a protestovali proti premiérovi Viktorovi Orbánovi a jeho kabinetu. Řečníci na manifestaci, kterou zorganizovaly opoziční levicové strany, vyzývali vládu k dodržování demokratických principů a evropských hodnot. Důvodem konání protestu bylo středeční rozhodnutí Evropského parlamentu doporučit, aby země EU zahájily proti Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení unijních hodnot.

"Evropa stála při nás, nyní jsme na řadě my," uvedli organizátoři protestu v prohlášení na facebooku. "Orbán a jeho strana Fidesz v Evropském parlamentu prohráli, Maďarsko ale zvítězilo," dodali. Protest svolaly tři opoziční strany: socialisté (MSZP), Demokratická koalice (DK) a Dialog za Maďarsko (Párbeszéd), jeho heslem bylo: "Maďarsko není jen Viktor Orbán."

Účastníci demonstrace mávali maďarskými i unijními vlajkami, na transparentech nesli nápisy "Pryč s Orbánem" či "Děkujeme, Sargentiniová". Právě nizozemská poslankyně Judith Sargentiniová předložila Evropskému parlamentu zprávu kritickou k situaci v Maďarsku.

"Kdo rozkládá právní stát, ten ničí svou vlast, ten by se neměl odvolávat na národní hodnoty, ale měl by se stydět," řekl místopředseda Párbeszédu Gergely Karácsony. "Není jen právem, ale povinností lidu, aby vzal svůj osud do vlastních rukou a zbavil se tohoto systému," prohlásil předseda DK a bývalý socialistický premiér Ferenc Gyurcsány.

Evropský parlament ve středu poprvé za svou existenci schválil doporučení, aby Evropská unie zahájila řízení proti některé členské zemi kvůli vážnému ohrožení hodnot EU. Návrh týkající se Maďarska podpořilo 448 poslanců, 197 bylo proti a 48 se zdrželo. Řízení ukotvené v článku sedm lisabonské smlouvy by teoreticky mohlo vést až k odebrání hlasovacích práv Maďarsku. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó označil výsledek hlasování za "malichernou pomstu" od politiků podporujících imigraci.