První děti opustily řecké uprchlické tábory, míří do Lucemburska

Z přeplněných uprchlických táborů v Řecku byla do Evropské unie přemístěna první skupina dětí bez doprovodu. Celkem 12 jich opustilo uprchlická centra na ostrově Lesbos, Chios a Samos a ve středu ráno odletělo do Lucemburska. S odvoláním na mluvčí aténského letiště o tom informovala agentura DPA. Dalších 50 dětí zamíří v sobotu do Německa. Celkem má být takto do států EU převezeno kolem 1600 nezletilých.

Podle zástupce řeckého ministra pro migraci Jorgose Kumutsakose bude celý proces delší, než Atény očekávaly. Úřadům a organizacím totiž podle něj trvá určitou dobu, než vystaví dětem potřebnou dokumentaci. Už dříve navíc některé země oznámily, že kvůli pandemii koronaviru se jejich plány mohou uskutečnit později, než se původně předpokládalo.

Řecko loni v září vyzvalo členské země EU, aby převzaly děti bez doprovodu, které žijí v nevyhovujících podmínkách v kapacitně nedostačujících uprchlických táborech. V březnu osm unijních států řeklo, že jsou připraveny se o část dětí z Řecka postarat. Kromě Německa a Lucemburska to byla ještě Francie, Irsko, Portugalsko, Finsko, Chorvatsko a Litva.

Koronavirová nákaza ale může nyní situaci v řeckých táborech významně zdramatizovat. V uplynulém týdnu řecké úřady nařídily karanténu už pro dva uprchlické tábory poté, co se v nich prokázaly případy nemoci covid-19. V zemi žije nyní na 60 tisíc migrantů, z toho asi 40 tisíc na řeckých ostrovech v Egejském moři, kde jsou tábory mnohonásobně přeplněné. Čtvrtinu obyvatel tamních táborů tvoří podle odhadů děti.