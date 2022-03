Putin se chce i přes odpor některých zemí letos zúčastnit summitu G20

Ruský prezident Vladimir Putin se plánuje zúčastnit letošního summitu zemí G20, který bude na konci roku hostit Indonésie. Ve středu to oznámila ruská velvyslankyně v Jakartě Ljudmila Vorobjovová. Některé členské země v poslední době volají po vyloučení Ruska kvůli jeho invazi na Ukrajinu, uvedla agentura Reuters s odvoláním na své zdroje. Čína ale dnes účast Ruska na nadcházejícím summitu velkých ekonomik světa G20 podpořila.

"Nejen G20, ale i mnoho dalších organizací se snaží Rusko vyloučit. Reakce Západu je zcela nepřiměřená," prohlásila ruská velvyslankyně Vorobjovová.

Ukončit ruské členství v organizaci, která sdružuje největší světové ekonomiky, navrhlo například Polsko. Podle polského ministra hospodářského rozvoje a technologií Piotra Nowaka to polští zástupci navrhli minulý týden na schůzi ve Washingtonu a setkali se s "pozitivní odezvou", napsala agentura Reuters.

"Domníváme se, že Rusko nemůže v mezinárodních institucích a v mezinárodním společenství fungovat jako dřív," prohlásil bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan.

Také zdroj z Evropské unie agentuře Reuters sdělil, že o ruské účasti na nadcházejících schůzkách G20 se vedou diskuze. "Dali jsme jasně Indonésii najevo, že přítomnost Ruska na nadcházejících ministerských setkáních by pro evropské země byla velmi problematická," řekl.

Čína, která neodsoudila ruskou invazi na Ukrajinu a kritizuje protiruské sankce Západu, se ve středu postavila proti vyloučení Ruska ze summitu G20. "Rusko je důležitou členskou zemí (G20) a žádný člen nemá právo vyloučit jinou zemi. G20 musí podporovat mnohostrannost, posilovat jednotu a spolupráci," řekl novinářům mluvčí čínské diplomacie Wang Wen-pin.

Podle agentury Reuters by se snahy o vyloučení Ruska mohly setkat s vetem některé z členských zemí G20, ať už je to právě Čína, Indie, nebo Saúdská Arábie. Rýsuje se tak možnost, že by některé země mohly místo toho letošní summit vynechat, uvedlo několik zdrojů Reuters.