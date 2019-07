Racketeová žádá soud, aby Salvinimu zablokoval sociální sítě

Německá kapitánka lodi Sea-Watch 3 Carola Racketeová, vyšetřovaná v Itálii kvůli porušení zákazu vplout do místních vod s africkými migranty, podala u římské prokuratury trestní oznámení na italského ministra vnitra Mattea Salviniho. Žádá v něm zablokování Salviniho účtů na sociálních sítích Facebook a Twitter, protože ministr na nich podle ní ohrozil její bezpečnost a podněcoval k nenávisti vůči ní.

Advokát Racketeové Alessandro Gamberini médiím potvrdil, že trestní oznámení na Salviniho podal dopoledne. Ve 14stránkovém dokumentu viní šéfa krajně pravicové strany Liga Salviniho mimo jiné z "hanobení" a "podněcování k trestnému činu" kvůli výhrůžkám, které někteří uživatelé sociálních sítí adresovali kapitánce.

V dokumentu se také uvádí, že Salvini Racketeovou na sociálních sítích opakovaně očerňoval a označoval ji mimo jiné za "kriminálnici, komplice pašeráků či potenciální vražedkyni". Na sociálních sítích Salvini též napsal, že kapitánka chtěla zabít příslušníky hlídky, kteří jí bránili ve vplutí do přístavu na italském ostrově Lampedusa.

Racketeová při vplutí do přístavu koncem června přimáčkla italský policejní člun k přístavní hrázi. Soudce nedávno rozhodl, že to neudělala úmyslně. Kapitánka je ale stále vyšetřována kvůli podezření z napomáhání ilegální migraci, za což jí hrozí vysoká pokuta i mnohaleté vězení.

Jedenatřicetiletou Racketeovou zadržela italská policie 29. června, když navzdory zákazu místních úřadů vplula do italských vod s lodí se 40 africkými migranty na palubě. Posádka lodi německé nevládní organizace Sea-Watch je nalodila u libyjských břehů 12. června s dalšími 13 běženci, jimž posléze italská vláda umožnila vstup na pevninu, protože šlo o děti, těhotné ženy či nemocné. Racketeová byla držena v domácím vězení, a to až do 2. července, kdy soud toto opatření zrušil.

O povolení zakotvit v italském přístavu se Racketeová snažila také u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, ten ale odmítl nařídit Itálii, aby nechala migranty vylodit. Vyzval nicméně italské úřady, aby migrantům poskytly zdravotnickou pomoc. Kapitánka posléze vplula do italských vod a zakotvila na Lampeduse se zdůvodněním, že migranti byli už zcela vyčerpaní a potřebovali pomoc.

Itálie uzavřela své přístavy lodím nevládních organizací loni, když do úřadu nastoupila vláda prosazující přísnou migrační politiku. Výrazně tak snížila masovou vlnu afrických migrantů do Itálie, vysloužila si ale za to kritiku ochránců lidských práv. Podle nich tak vláda nechává na moři umírat lidi, kteří utíkají před ozbrojenými konflikty a chudobou.

Postup německé kapitánky, která nedbala hrozby trestu vězení a vysoké pokuty, následovaly tento měsíc další lodě nevládních organizací.

Stejně jako Itálie uzavírá své přístavy lodím nevládních organizací s migranty i Malta. Tyto země, které leží z evropských zemí nejblíže libyjským břehům, odkud vyplouvá velká část migrantů do Evropy, se uzavíráním přístavů snaží donutit EU k systémovému řešení migrace.