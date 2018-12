Radnice odstranila jeden ze symbolů města: I Amsterdam

Po čtrnáct let se mohli obyvatelé Amsterdamu i přijíždějící turisté fotografovat před muzeem Rijksmuseum u velkého nápisu I Amsterdam. To už je však minulost. Město v pondělí nápis z místa odstranilo. Známý slogan však z místa nezmizí zcela. Informovaly o tom servery The Telegraph a Deutsche Welle.

Konec turistickým selfíčkům na dvoumetrových písmenech, která dohromady tvořila podařený marketingový slogan I Amsterdam, vystavila městská rada města poté, co s návrhem přišla levicová strana GroenLinks. Odmontování nápisu a jeho naložení na nákladní auto zabralo dělníkům pouhé půl hodiny.

Strana GroenLinks si stěžovala na to, že textový význam červených a bílých písmen před tak historicky významnou budovou, jako je muzeum Rijksmuseum, vysílá vzkaz v podobě "přehnaného individualismu".

"Poselstvím I Amsterdam je, že jsme všichni nějaké individuality žijící ve městě. Nyní chceme ukázat něco jiného: rozmanitost, toleranci, solidaritu. Tento slogan dává město na pozadí marketingového příběhu," citoval server The Telegraph městskou radní za GroenLinks Femke Roosmaovou.

Přesto slogan I Amsterdam zůstává i nadále mottem turistické nabídky hlavního města Nizozemska. "Ta písmena představují otevřený a tolerantní charakter Amsterdamu," sdělila mluvčí marketingu turistického Amsterdamu.

Písmena se budou renovovat

Populární nápis však nezůstane jen v papírových příručkách. Písmena totiž nebyla zničena, jen budou renovována a poté se znovu v pozměněné podobě vrátí do města. Přece jen po těch dlouhých letech, kdy si na populární atrakci sedaly stovky, možná tisíce lidí denně, musejí projít jistou úpravou.

Nevrátí se však na původní místo před muzeum. Jak píší místní média, nápis se vydá na jakousi tour a bude vystavován na několika místech během různých událostí, jež bude město pořádat. V menší podobě pak slogan stále existuje na letišti Schiphol, které se nachází zhruba 18 kilometrů od centra Amsterdamu.