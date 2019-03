Rakousko nebude poskytovat konzulární ochranu bojovníkům IS

Rakousko nebude poskytovat konzulární ochranu svým občanům, kteří bojovali v řadách samozvaného Islámského státu (IS). Země tak odmítá přebírat zpět a soudit radikály zajaté v Sýrii, jak v únoru spojence vyzval americký prezident Donald Trump, informoval rakouský deník Die Presse.

"Tyto lidi proto nebudeme brát zpět," citoval list rakouského ministra vnitra Herberta Kickla.

"Lidé, kteří se připojili k teroristickým organizacím a odmítli základní hodnoty rakouské společnosti, nemají nárok na pomoc ze strany Rakouska," má být zakotveno v novelizovaném zákoně o konzulárních službách.

Trump v únoru v souvislosti s očekávanou porážkou hnutí Islámský stát v Sýrii vyzval evropské státy, aby si vzaly zpět přes 800 islamistů, kteří přišli bojovat do Sýrie a Iráku z Evropy a které Američané zadrželi v Sýrii, a aby je postavily před soud.

Německo poté prohlásilo, že Trumpův požadavek bude stěží uskutečnitelný. V úterý německá média informovala o dohodě mezi ministrem vnitra Horstem Seehoferem a ministryní spravedlnosti Katarinou Barleyovou, podle níž bude spolková republika části německých džihádistů, kteří se zapojí do bojů za teroristickou organizaci, odebírat občanství.

Britská vláda dala už v únoru najevo, že cizinci v řadách IS by měli být souzeni tam, kde byli zadrženi. Francouzská ministryně spravedlnosti Nicole Belloubetová uvedla, že Francie se bude i nadále zabývat osudy bojovníků případ od případu, ale že Francie dlouhodobě odmítá přijímat zpět bojovníky IS a jejich manželky. Ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian je už dříve označil za nepřátele národa.