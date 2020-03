RKI: Koronavirus se v Německu potvrdil u 16 662 lidí

Německý Institut Roberta Kocha (RKI) hlásí dalších 2705 potvrzených případů nákazy koronavirem, počet úmrtí v této souvislosti od pátku narostl o 16. Od začátku šíření viru SARS-CoV-2 se v zemi podle RKI infekce prokázala u 16 662 lidí, z nichž 47 zemřelo. Jiné zdroje ovšem hovoří o více než 19 tisíc pozitivních testech v Německu i vyšším počtu obětí.

Křivka ukazující vývoj počtu infikovaných aktuálně míří strmě vzhůru, neboť Německo aktuálně registruje tisíce nových pacientů denně. Podle statistik agentury Reuters má nyní na 19 tisíc "aktivních případů" infekce, z databáze americké univerzity Johnse Hopkinse vyplývá ještě o několik stovek vyšší číslo. Oba uvedené zdroje hlásí v Německu více než 60 mrtvých.

Nejhůře zasaženým spolkovým státem je podle údajů RKI jihozápadní Bádensko-Württembersko, kde se na každých sto tisíc obyvatel přítomnost koronaviru prokázala u 33 lidí. Podobně je na tom přístavní město Hamburk, kolem 23 nakažených na každých sto tisíc obyvatel registrují Berlín, Porýní-Falc a Bavorsko.

Drtivou většinu potvrzených případů nákazy tvoří v Německu muži a ženy ve věku od 15 do 59 let. Pozitivní test na koronavirus zde mělo jen přibližně 400 lidí ve věku 80 a více let, uvádí RKI.

Podle deníku Financial Times se v Německu těchto testů provádí výrazně více než v jiných evropských zemích. Předseda RKI Lothar Wieler uvedl, že při aktuálním tempu se prověří asi 160 tisíc vzorků týdně.