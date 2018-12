Rumunská premiérka viní Brusel z diskriminace své země

Předsedkyně rumunské vlády Viorica Dancilaová obvinila Evropskou komisi (EK) z údajné diskriminace své země. S ostrou kritikou Bruselu přišla dva týdny předtím, než Rumunsko převezme předsednictví Evropské unie. Obvinění vyřčená rumunskou premiérkou mluvčí komise důrazně odmítl.

"Jsme kritizováni bez toho, že bychom si to zasloužili. Jsme trestáni jenom proto, že jsme východoevropská země," prohlásila podle DPA Dancilaová v neděli na shromáždění své vládnoucí Sociálnědemokratické strany (PSD).

Mluvčí komise výpady rumunské premiérky kategoricky odmítl. "Upřímně řečeno, ti, kdo tímto způsobem argumentují, by měli pozorněji sledovat, co děláme," zdůraznil a dodal, že EK se vždy zasazovala o ukončení dělení na východ a západ v Evropské unii. Podle mluvčího se jedná o "politické zájmy" v Rumunsku, do nichž se komise nechce nechat zatáhnout.

Premiérka očividně reagovala na kritické hodnocení, které EK v polovině listopadu vystavila Rumunsku za kroky, jimiž socialistický kabinet v poslední době znehodnotil pokrok v boji proti korupci a ohrozil nezávislost soudnictví v zemi.

Komise Bukurešť kritizovala kvůli čistkám v justici, zejména na vysokých postech v prokuratuře, a také kvůli snahám kontroverzně pozměnit trestní zákoník, což však koncem října zarazil ústavní soud. Tyto kroky podle Bruselu podkopávají boj proti korupci v zemi.

Různé úpravy právních předpisů a nařízení prosazené či prosazované vládnoucími socialisty jsou zjevně zaměřené na zrušení či zmírnění trestnosti korupčního jednání politiků. Podle médií stojí v pozadí vůdce PSD a předseda parlamentu Liviu Dragnea, který v podstatě řídí kabinet. Premiérem se sám nemohl stát kvůli pravomocnému odsouzení a kvůli dalším procesům, v nichž je obžalován.

Kvůli uvedeným snahám vládnoucí strany, jež ohrožují existenci právního státu v zemi, také prezident Klaus Iohannis v polovině listopadu uvedl, že Rumunsko není připraveno, aby 1. ledna převzalo předsednictví EU. "Věci se ubírají špatným směrem. Je politicky nezbytné tuto vládu vyměnit," prohlásil.