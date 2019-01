Rychlý zásah policie: do McDonald's vnikl muž s mačetou

V anglickém Sheffieldu zatkli ve čtvrtek ráno 21letého mladíka, který vnikl do pobočky fastfoodového řetězce McDonald's a napadl tam mačetou jednoho ze zákazníků. Muž je nyní podezřelý z pokusu o vraždu. Zprávu přinesl server The Independent.

"Do McDonald's na High Street v Sheffieldu zrovna vběhl chlapík a mačetou pořezal nějakého muže přes obličej," tweetovala jedna žena. Obětí byl 47letý muž, jenž byl okamžitě převezen do nemocnice. Podle The Independent silně krvácel, ale už není v ohrožení života.

Policie ze South Yorkshire útočníka zatkla za podezření z pokusu o vraždu a držení nebezpečné zbraně a drog. Po jeho útoku se lidé rozutekli pryč, vypovědělo několik svědků. Restaurace byla dočasně zavřena a zaměstnancům bylo doporučeno, aby neopouštěli budovu.

"Otočil jsem se a viděl jsem u dveří řvoucího muže s mačetou v ruce a druhého muže, který před ním silně krvácel. Nastala panika a někteří lidé včetně mě odběhli do kuchyně a pak nouzovým východem utekli pryč. Jiní se zamkli v kanceláři nebo na toaletách. Krátce potom, co jsem šel na tramvaj, už jsem viděl, jak je muž zatčen," podal serveru BBC své svědectví zákazník Matthew Shaw.

"Operátoři bezpečnostních kamer v Sheffieldu spatřili muže s mačetou. Upozornili tedy policisty a strážníci, kteří byli nablízku, dorazili na místo do dvou minut od přijetí hovoru. Pachatele rychle zadrželi. Je to vynikající příklad odvahy policistů, kteří každý den dělají úžasnou práci při ochraně veřejnosti," řekl policejní superintendant Paul McCurry.

