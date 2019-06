Šéf EBA: Nové pravomoci na zastavení špinavých peněz nestačí

Nové pravomoci, které Evropská unie udělila Evropskému bankovnímu úřadu (EBA) v oblasti boje proti praní špinavých peněz, nejsou dostatečné na to, aby úřad byl schopen příliv špinavých peněz zastavit. Ve svém prvním interview v roli šéfa EBA to řekl José Manuel Campa deníku Financial Times (FT).

Mandát, který EBA získal v reakci EU na skandál Danske Bank, je podle Campy omezený a úřad tak má spíše roli koordinátora, než aby zajistil účinnou obranu proti nečestným ziskům v unii.

"Nemyslím, že mandát, který EBA získal, tento problém vyřeší," řekl Campa. "Není to mandát k harmonizaci ani předpisů, ani praxe v oblasti boje s praním špinavých peněz, protože pro zahájení tohoto procesu potřebujete zákony," dodal. Poukázal také na skutečnost, že EBA na novou činnost získal jen deset zaměstnanců.

Campa převzal úřad EBA minulý měsíc - v době, kdy skandál Danske Bank otřásl důvěrou v důvěryhodnost této instituce. V reakci na skandál Danske Bank Evropská komise centralizovala pravomoci týkající se boje s praním špinavých peněz do rukou EBA, avšak mandát úřadu se omezuje na sběr, analýzu a šíření informací. Úřad tak má zajistit, že státní orgány budou "efektivně a důsledně sledovat rizika praní špinavých peněz a že budou spolupracovat a sdílet informace", uvedl FT.

Španělský ekonom José Manuel Campa, který působil v Banco Santander, se v EBA hodlá rovněž zaměřit na reformu zátěžových testů bankovních ústavů, které jsou podle kritiků příliš snadné a národním regulátorům umožňují různé interpretace. Dalším cílem je uvést do rovnováhy pravidla pro tradiční úvěrové instituce a pro nové finančně technologické firmy.

EBA v příštích dnech slavnostně otevře nové sídlo v Paříži, kam se po rozhodnutí Británie opustit Evropskou unii stěhuje z Londýna.