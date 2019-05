Šéf nadace pro oběti kněží-pedofilů odchází kvůli skandálu

Šéf polské nadace pomáhající obětem zneužívání ze strany duchovních odchází poté, co list Gazeta Wyborcza vypátral, že od jedné z poškozených vylákal peníze. Chtěl je také po bratrech Sekielských, autorech dokumentárního filmu Jen to nikomu neříkej.

Marek Lisiński, nyní už bývalý předseda správní rady nadace Nebojte se, si podle deníku Gazeta Wyborcza půjčil 30 tisíc zlotých (180 690 korun) od ženy jménem Katarzyna, která loni vysoudila odškodné ve výši milionu zlotých a doživotní důchod 800 zlotých za to, že ji jako 13letou unesl a znásilňoval duchovní řádu Společnost Krista. Lisiński Katarzyně tvrdil, že má rakovinu slinivky a shání peníze na inovativní metodu léčby. Žena mu peníze bez váhání půjčila a podepsala s ním smlouvu o půjčce ve výši 20 tisíc zlotých a 10 tisíc zlotých mu dala jako dar. Požádal ji, aby věc zůstala mezi nimi.

To, že ji Lisiński podvedl, zjistila mladá žena několik dnů poté, co Lisiński údajně podstoupil operaci, na kterou mu půjčila peníze. Zarazilo ji, že vážně nemocný člověk je velmi aktivní v médiích, že navštívil papeže. Při dalších pochybnostech ho požádala, aby jí poslal lékařskou dokumentaci, v níž by stálo, že trpí rakovinou. Poslal jí ale jen několik fotografií s jizvami po těle. Když se na něj obrátili novináři deníku Gazeta Wyborcza s prosbou, aby jim poslal potvrzení o své hospitalizaci, odmítl to s tím, že jde o soukromou záležitost.

Marek Lisiński, kterého ve 13 letech zneužil kněz, měl být jednou z obětí, které o svých hrůzných zážitcích vypovídají v dokumentu Jen to nikomu neříkej Tomasze a Marka Sekielských. Tvůrci ho ale z filmu vystřihli poté, co v únoru Tomaszovi Sekielskému poslal zprávu, že chce 25 tisíc zlotých pro nadaci a 25 tisíc zlotých pro sebe. Napsal, že jim dal kontakty na oběti a různé tipy ohledně zneužívání dětí duchovními. "S tím jsme nemohli souhlasit, žádná z obětí od nás nechtěla peníze," řekl Tomasz Sekielski. Po zveřejnění dokumentu na internetové platformě YouTube na konto nadace přibylo téměř 200 tisíc zlotých, píše Gazeta Wyborcza.

"Svým chováním jsem zklamal důvěru samotných obětí duchovních, které u mě hledaly pomoc, i lidí působících v nadaci," uvedl Lisiński, který ve středu rezignoval na post předsedy správní rady nadace. Poprosil lidi, aby jeho jednání nespojovali s nadací Nebojte se a ujistil, že nikdy nezneužil peníze shromážděné na jejím kontu.

"Děsím se toho, co si lidé nyní pomyslí: že všechny oběti podvádí," řekla Katarzyna. "Řekla jsem pravdu, abych ukázala, co dělá šéf nadace, který je tváří zneužitých lidí. To není příběh o obětech pedofilie v řadách církve, to je příběh jednoho člověka," ujistila tato mladá žena.